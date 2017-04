Jauchs Zocker verhelfen RTL zum Tagessieg

© RTL/Stefan Gregorowius

Das "Zocker-Special" von "Wer wird Millionär?" haben am Montag mehr als fünf Millionen Zuschauer bei RTL sehen wollen. Damit lag das Quiz deutlich vor der Film-Konkurrenz. Auch in der Zielgruppe setzte sich Günther Jauch an die Spitze.

Mit dem "Zocker-Special" ist es RTL am Montagabend gelungen, die Quoten von "Wer wird Millionär?" zu beflügeln. Das Quiz mit Günther Jauch konnte erstmals seit mehr als zwei Monaten wieder die Marke von fünf Millionen Zuschauern knacken. Im Schnitt waren 5,27 Millionen dabei - und damit genau eine Million mehr als bei der letzten Ausgabe vor Ostern. Das reichte nicht nur für einen hervorragenden Marktanteil von 16,8 Prozent, sondern auch für den Tagessieg.

Zuschauer-Trend: Wer wird Millionär?



In der Spitze waren nach Angaben von RTL sogar bis zu 6,31 Millionen Zuschauer dabei. Das ZDF brachte es mit seinem Psychothriller "Im Tunnel" dagegen nur auf 4,27 Millionen Zuschauer und litt wohl ein Stück weit darunter, dass die ARD ungewöhnlicherweise ebenfalls in der Krimi-Welt wilderte. Zwar brachte es eine Wiederholung der Reihe "Mord in bester Gesellschaft" nur auf 2,81 Millionen Zuschauer sowie 8,8 Prozent Marktanteil, doch das reichte ganz offensichtlich, um der Konkurrenz vom Lerchenberg ein paar Zuschauer zu entreißen.

RTL setzte sich unterdessen mit "Wer wird Millionär?" nicht nur beim Gesamtpublikum durch, sondern war auch in der Zielgruppe Marktführer. 1,40 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer entsprachen einem grundsoliden Marktanteil von 13,5 Prozent - den Tagessieg heimste jedoch bereits am Vorabend "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ein. Im Anschluss an "WWM" blieben übrigens noch 2,58 Millionen Zuschauer bei "Extra" dran, in der Zielgruppe ging der Marktanteil auf 12,6 Prozent zurück.

Allzu harte Gegner hatten die Kölner am Montag nicht zu fürchten: Während Sat.1 mit "Hawaii Five-0" erst nach 23 Uhr in die Zweistelligkeit vordrang, musste sich ProSieben ohne "Big Bang Theory"-Erstausstrahlung mit Werten um zwölf Prozent begnügen. "2 Broke Girls" schaffte später am Abend Marktanteile von 11,5 und 10,9 Prozent, ehe "New Girl" völlig abstürzte. Auf gerade mal 6,8 Prozent brachte es die Serie in der Zielgruppe, insgesamt schalteten nur 470.000 Zuschauer ein - so wenige wie noch nie.