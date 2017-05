RTL kommt am besten durch den Mai-Feiertag

© RTL

Der 1. Mai bedeutete bei vielen Sendern auch: Feiertag in der Daytime. RTL fuhr mit seinen Filmen am Nachmittag solide bis gute Quoten ein, Sat.1 blieb die meiste Zeit einstellig. Bei ProSieben kam "The Big Bang Theory" lange nicht in Schwung.

Mit 10,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hat RTL zwar den Montag gewonnen, wirklich hoch fiel der Tagesmarktanteil aber nicht aus. Das hat mehrere Gründe: Am frühen Morgen lagen die Werte noch im tief einstelligen Bereich, im Verlauf des Vormittags holten die Filme nur knapp zweistellige Marktanteile. Am Nachmittag zogen die Quoten schließlich an: "Wall-E" kam ab 15:20 Uhr auf 1,07 Millionen Zuschauer und 13,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Asterix im Land der Götter" steigerte sich danach sogar noch auf 1,62 Millionen und 14,2 Prozent.

Am Abend erreichte "Wer wird Millionär?" 4,81 Millionen Zuschauer und war damit erster Verfolger des ZDF, das mit seinem Krimi fast acht Millionen Menschen unterhielt (DWDL.de berichtete). Beim jungen Publikum kam Günther Jauch auf 12,9 Prozent. "Extra" landete danach bei 12,2 Prozent und 2,59 Millionen Zuschauern. Auch ein Grund für den relativ schwachen Tagesmarktanteil von RTL: Die Tiercomedy "Zoo witzig" erreichte am Vorabend nur ganz magere 8,2 Prozent Marktanteil, lediglich 1,89 Millionen Menschen sahen zu.

Ernüchterung dürfte bei Sat.1 herrschen: Am ganzen Montag erreichte der Sender nur mit dem Spielfilm "Die Legende von Aang" zweistellige Marktanteile - und das mit 10,0 Prozent auch nur denkbar knapp. 1,08 Millionen Menschen sahen sich den Streifen ab 15:15 Uhr an. Die Wiederholung der "Tribute von Panem" blieb danach bei 9,6 Prozent hängen. Das ist inzwischen kein schlechter Wert mehr für Sat.1, aber wirklich freuen wird man sich darüber nicht. In der Primetime machte "Lethal Weapon" seine Sache mit 2,21 Millionen Zuschauern und 9,6 Prozent noch recht gut, danach fiel "Navy CIS: L.A." auf 8,6 Prozent zurück.

ProSieben setzte trotz des Feiertags auf seine normale Sitcom-Schiene, doch auch die war kein Erfolgsgarant. Am späten Nachmittag tat sich "The Big Bang Theory" erstaunlich schwer, von sechs Folgen erreichte nur eine zweistellige Marktanteile. Der Vorabend verlief dagegen besser: Die "Simpsons" kamen ab 18:10 Uhr auf 1,04 Millionen Zuschauer und 12,2 Prozent, ehe "Big Bang Theory", das am Montag erstmals auf diesem Sendeplatz gezeigt wurde, noch 1,06 Millionen Menschen und 11,3 Prozent erreichte. "12 Years a Slave" kam in der Primetime auf gute 2,18 Millionen Zuschauer und 12,0 Prozent.