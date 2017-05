"Kommissarin Lucas" vergleichsweise schwach

© ZDF

Für den Primetime-Sieg reichte es zwar, doch im Vergleich zu anderen Samstagskrimis des ZDF und auch der vergangenen Folge unterhielt "Kommissarin Lucas" ein spürbar kleineres Publikum. Etwas mehr Zuschauer hatte Beckmanns "Sportschau"-Abschied.

Immer wieder überzeugt das ZDF mit seinen Samstagskrimis, die mit teils über sechs Millionen Zuschauern meist sogar erfolgreicher sind als so manche große Abendshow. Mit "Kommissarin Lucas" mussten die Mainzer nun jedoch vergleichsweise kleine Brötchen backen: Eine neue Folge der Krimireihe unterhielt am Samstagabend "nur" 4,62 Millionen Zuschauer, nachdem die letzte Folge vor gut einem Jahr noch rund eine Million Zuschauer mehr ansprach. "Kommissarin Lucas" erreichte diesmal einen Marktanteil von noch immer guten 16,1 Prozent – und sicherte sich ganz nebenbei auch den Primetime-Sieg.

Schaut man auf den ganzen Tag, dann hatte Das Erste dank der "Tagesschau" mit 6,78 Millionen Zuschauern klar die Nase vorn. Noch ein paar Zuschauer mehr hatte außerdem auch die "Sportschau" mit den Highlights der Bundesliga – und der Verabschiedung Reinhold Beckmanns. Im Schnitt sahen 4,95 Millionen Zuschauer Beckmanns letzten Auftritt in der Sportsendung, womit Das Erste 25,8 Prozent erreichte. In der jungen Zielgruppe schalteten 930.000 Zuschauer ein, was guten 17,8 Prozent entspricht.

Weniger beliebt war Das Erste dann in der Primetime. Mit dem Film "Allmen und das Geheimnis des rosa Diamanten" konnte der Sender nur 3,30 Millionen Zuschauer zum Einschalten bewegen. Das Erste erzielte damit einen Marktanteil von elfeinhalb Prozent. In der jüngeren Zielgruppe schalteten 620.000 Zuschauer ein, womit der Film einen Marktanteil von 7,2 Prozent erzielte und ähnlich beliebt war wie "Kommissarin Lucas" im Zweiten. Der Krimi hatte in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen im Schnitt 660.000 Zuschauer und markierte damit einen Marktanteil von 7,8 Prozent.

Auch im Anschluss landete das ZDF dann vor dem Ersten. Während im Ersten die Folge "Club Royal" aus der Reihe "Mordkommission Istanbul" durchschnittlich nur 2,70 Millionen Zuschauer beziehungsweise 10,3 Prozent unterhielt, brachten es die Mainzer mit einer Folge "Der Staatsanwalt" auf durchschnittlich 3,38 Millionen Zuschauer. Das ZDF erreichte damit einen Marktanteil von soliden 12,3 Prozent. In der Zielgruppe schalteten 570.000 Zuschauer ein, was 6,3 Prozent entspricht. Das Erste konnte mit seiner "Mordkommission Istanbul" durchschnittlich 360.000 junge Zuschauer vorweisen, was allerdings auch nur für magere 4,2 Prozent reichte.