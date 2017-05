"Baywatch" überzeugt bei RTL Nitro, "Magnum" mies

© RTL NITRO

Pünktlich zum baldigen Start des "Baywatch"-Kinofilms sorgen David Hasselhoff und Pamela Anderson bei RTL Nitro mit der Ursprungsserie für starke Quoten. Mit "Magnum" enttäuschte ein anderer Klassiker bei RTLplus jedoch. Sport1 punktete erneut mit Eishockey.

Sechzehn Jahre nach dem Ende der Serie landet "Baywatch" in Kürze wieder im Kino. Für RTL Nitro ist dies Anlass genug, auch die Ursprungsserie noch einmal zu wiederholen. Viele Zuschauer scheinen darauf gewartet zu haben: Als "Baywatch" am Samstagmorgen mit der dritten Staffel ins Fernsehen zurückkehrte, schalteten 140.000 Zuschauer ein. RTL Nitro erzielte damit insgesamt schon gute 2,1 Prozent – und legte in der Zielgruppe noch einmal eine ordentliche Schippe oben drauf. Hier reichte es mit 90.000 Zuschauern für starke 3,7 Prozent. Die zweite Folge steigerte sich dann mit 110.000 Zuschauern gar auf richtig gute 4,5 Prozent. Insgesamt sahen nun 170.000 Zuschauer zu, was 2,6 Prozent entspricht.

Überhaupt wusste RTL Nitro am Samstag zu überzeugen, wie auch schon der Tagesmarktanteil von guten 2,7 Prozent in der Zielgruppe zeigt. "Das A-Team" schloss sich "Baywatch" beispielsweise mit Marktanteilen von 3,6 und 3,9 Prozent an und "Takeshi's Castle" brachte es mit zwei Folgen auf Werte von 2,6 und 3,0 Prozent. In der Primetime unterhielt der Spartenkanal mit drei Folgen der Serie "Alarm für Cobra 11" in der Zielgruppe zwischen 170.000 und 220.000 Zuschauer und bewegte sich damit zwischen 2,0 und 2,4 Prozent. Insgesamt sahen bis zu 330.000 Zuschauer zu. "Chicago Fire" schloss sich dem im Anschluss mit insgesamt 350.000 bis 370.000 Zuschauern an. In der Zielgruppe wurde die erste Folge von 190.000 Zuschauern gesehen, was guten 2,6 Prozent entspricht, ehe sich die zweite Folge gar auf 270.000 Zuschauer und starke 4,6 Prozent steigerte.

Während RTL Nitro also auch in der Primetime überzeugte, sah dies bei RTLplus schon ganz anders aus. Dort wurde mit "Magnum" der nächste Serienklassiker aus dem Archiv geholt. Gleich vier Folgen am Stück sollen es dort nun richten, nachdem alte Filme unter dem Label "Der große TV-Roman" nicht ankamen. Besser lief es für "Magnum" zum Auftakt allerdings auch nicht: Die ersten beiden Folgen wurden insgesamt von jeweils nur 50.000 Zuschauern gesehen, die letzten beiden von jeweils 70.000 Zuschauer. Über Marktanteile von 0,2 Prozent, beziehungsweise 0,3 Prozent bei der letzten Folge, kam RTLplus damit nicht hinaus. In der Zielgruppe schalteten zunächst nur 10.000 Zuschauer ein, was miesen 0,1 Prozent entspricht. Im Laufe des Abends verdoppelte sich die Zuschauerzahl und der Marktanteil stieg etappenweise auf noch immer maue 0,3 Prozent.

Unterdessen schalteten am Samstagabend viele Zuschauer auch wieder Sport1 ein, wo die deutsche Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM gegen Schweden antrat. Ganz so gut wie beim Auftakt einen Abend zuvor lief es zwar nicht, mit 670.000 Zuschauern und 2,4 Prozent kann sich die Partie allerdings dennoch sehen lassen. In der Zielgruppe sahen im Schnitt 280.000 Zuschauer die Übertragung aus Köln. Sport1 erreichte damit über den Abend hinweg einen guten Marktanteil von 3,3 Prozent.

Richtig gut lief es auch für den Frauensender sixx im Nachmittagsprogramm, wo "Kids Baking Championship" vom amerikanischen Food Network seine Premiere feierte und aus dem Stand mit 120.000 Zuschauern in der Zielgruppe einen prächtigen Marktanteil von 3,9 Prozent erzielte. Insgesamt sahen 170.000 Zuschauer zu. Auch "Das große Backen" überzeugte anschließend mit 2,5 Prozent in der Zielgruppe. "Sweet & Easy – Enie backt" unterhielt mit beiden Folgen jeweils insgesamt 150.000 Zuschauer und holte damit 1,4 Prozent. In der Zielgruppe sahen 60.000 Zuschauer die ältere und 80.000 Zuschauer die neue Folge, womit sixx Marktanteile von 2,0 und 2,4 Prozent erreichte.