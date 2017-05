Das ZDF räumt auch ohne deutsches Team ab

© UEFA

Obwohl es nach dem Hinspiel einen klaren Favoriten gab und kein deutsches Team beteiligt war, kann sich das ZDF nochmal über einen deutlichen Quotenanstieg bei seiner Champions-League-Übertragung freuen, die bei Jung und Alt vorne lag.



11.05.2017 - 09:18 Uhr von Uwe Mantel 11.05.2017 - 09:18 Uhr

Nachdem sowohl der BVB als auch der FC Bayern München im Viertelfinale die Segel streichen mussten, gab es zum ersten Mal seit mehreren Jahren wieder ein Halbfinale in der Champions League ohne deutsche Beteiligung. Für einen Sender, der sich für viel Geld die Übertragungsrechte gesichert hat, ist das erstmal eine Hiobsbotschaft. Doch das ZDF hat sich im Halbfinale erstaunlich gut geschlagen. Schon das Hinspiel im Madrid-Duell sahen in der vergangenen Woche knapp über fünf Millionen Zuschauer. Und obwohl es durch den 3:0-Sieg von Real nun einen eindeutigen Favoriten gab, schalteten beim Rückspiel sogar noch deutlich mehr ein.

6,24 Millionen Zuschauer verfolgten die Partie im Schnitt im ZDF, also fast 1,2 Millionen mehr als noch das Hinspiel in der vergangenen Woche. Das bescherte dem ZDF einen hervorragenden Marktanteil von 21,5 Prozent und den klaren Tagessieg beim Gesamtpublikum. Doch auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag das ZDF am Mittwochabend klar vor der Konkurrenz. 1,57 Millionen der Zuschauer kamen aus dieser Altersgruppe, was starken 15,3 Prozent Marktanteil entsprach.

Der Tagessieger beim jungen Publikum war aber trotzdem ein anderer - nämlich das "heute-journal" in der Halbzeit, das im Schnitt 1,63 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer erreichte, was 14,6 Prozent Marktanteil in dieser Altersgruppe entsprach. Insgesamt waren während der Halbzeitpause 6,15 Millionen Zuschauer dabei.

