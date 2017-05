"Grey's Anatomy" punktet, Superhelden-Crossover nicht

© ABC

"Grey's Anatomy" holte erstmals seit fünf Wochen wieder zweistellige Marktanteile, das dreifache Superhelden-Crossover lief danach trotzdem sehr schwach. Punkten konnte auch Das Erste, während RTL und Sat.1 mit 25 bzw. 15 Dingen Probleme hatten.



11.05.2017 - 09:35 Uhr von Uwe Mantel 11.05.2017 - 09:35 Uhr

Bei ProSieben kann man sich heute nicht nur darüber freuen, dass am Vorabend die Marktanteile für "Simpsons", "Big Bang Theory" und "Galileo" mit 11 bis 12 Prozent mal wieder durchgehend klar zweistellig waren, was längst keine Selbstverständlichkeit mehr ist, sondern auch dass man den Serienabend in der Primetime über der 10-Prozent-Marke begann - was ebenfalls schon Seltenheitswert hat. Um genau zu sein gelang das zuletzt vor fünf Wochen.

An diesem Mittwoch holte "Grey's Anatomy" aber wieder gute 11,1 Prozent Marktanteil um 20:15 Uhr, die zweite Folge direkt im Anschluss hielt sich bei 10,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Reichweite lag ab 21:15 Uhr bei 1,61 Millionen Zuschauern, 1,48 Millionen waren eine Stunde zuvor dabei. Doch auch die Zahlen vom Mittwoch halten wieder ein paar bittere Wahrheiten bereit: Die Superhelden-Serien machen ProSieben einfach keine Freude. Diesmal traten "Supergirl", "The Flash" und "Legends of Tomorrow" gleich im dreifachen Crossover an. Das Ergebnis war ernüchternd: "Supergirl" startete mit 6,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, bei "The Flash" ging nach 23 Uhr der Marktanteil sogar noch auf 5,8 Prozent zurück und "Legends of Tomorrow" konnte gegen Mitternacht mit 7,7 Prozent Marktanteil das Ruder auch nicht mehr nennenswert herumreißen. 680.000 Zuschauer sahen "Supergirl" insgesamt, bei "Legends of Tomorrow" waren noch 370.000 dabei.

Serien-Sorgen gibt's weiterhin auch bei Vox. "Rizzoli & Isles" startete mit 6,5 Prozent Marktanteil bereits allenfalls mittelmäßig in den Abend, "Ransom" war danach mit 3,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ein ebenso großer Flop wie "Motive", das ab 22:10 Uhr nur 3,8 Prozent Marktanteil erzielte. Deutlich mehr Freude hat man bei der ARD beim Blick auf die Mittwochsquoten: Der Film "About a Girl - Das Leben steckt voller Überraschungen" schlug sich mit vier Millionen Zuschauern und 13,3 Prozent Marktanteil nicht nur beim Gesamtpublikum gut, vor allem bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Film mit 11,5 Prozent Marktanteil meilenweit über dem Senderschnitt.

Auch beim jungen Publikum war Das Erste damit erfolgreicher als RTL, wo sich "Die 25..." langsam abgenutzt hat. Wie Sonja Zietlow "die schrägsten Draufgänger und Möchtegerns" präsentierte, interessierte jedenfalls gerade mal 2,09 Millionen Zuschauer. 7,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 10,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen waren das ernüchternde Ergebnis. Auch Sat.1 hatte seine liebe Not: "15 Dinge, die Sie über Katzen wissen müssen" ging mit 6,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und insgesamt nur 1,65 Millionen Zuschauern baden. "Ab nach Amerika! Familie Hee wandert aus" floppte danach mit 5,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe völlig.

