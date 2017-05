Show-Flops: "Die 2" mit Tief, "It's Showtime" stürzt ab

© RTL/Stefan Gregorowius

Vielleicht ist der Sonntagabend doch kein so guter Tag, um das Publikum mit Shows zu unterhalten. Bei RTL ist nun "Die 2" auf seinem neuen Sendeplatz gnadenlos untergegangen und auch "It's Showtime" brach nach solidem Start ein.



22.05.2017 - 08:47 Uhr von Timo Niemeier 22.05.2017 - 08:47 Uhr

Seit geraumer Zeit versuchen auch RTL und Sat.1, am Sonntagabend mit Shows zu punkten. Von Erfolg war das bislang selten gekrönt, nur wenige Formate holten gute Quoten. Nun mussten beide Sender erneut erfahren, wie schwer es ist, gegen den "Tatort" anzukommen. RTL zeigte erstmals "Die 2 - Gottschalk und Jauch gegen alle" am Sonntag um 20:15 Uhr - und ging damit baden. Nur 2,43 Millionen Menschen schalteten ein, weniger waren es bislang noch nie. Im Dezember sahen noch rund 600.000 Menschen mehr zu.

Noch katastrophaler das Ergebnis beim jungen Publikum: 930.000 Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, hier lag der Marktanteil bei nur 10,0 Prozent - auch das ist ein neuer Tiefstwert. Zur Erinnerung: Gestartet war "Die 2" im September 2013 noch mit fast sieben Millionen Zuschauern und mehr als 20 Prozent Marktanteil. Im vergangenen Jahr erreichten alle vier gezeigten Ausgaben mehr als drei Millionen Zuschauer.

Ungewöhnlich gut präsentierte sich dafür im Anschluss "Spiegel TV", das noch von 1,34 Millionen Menschen gesehen wurde und in der Zielgruppe auf 14,1 Prozent kam. Das war der beste Wert seit Ende Januar - damals lief die Sendung im Anschluss an das Dschungel-Wiedersehen. Am Vorabend machten die "Versicherungsdetektive" ihre Sache mit 2,20 Millionen Zuschauern und 13,2 Prozent recht ordentlich. Im Vergleich zur Vorwoche ging es deutlich nach oben.

Doch zurück in die Primetime: Sat.1 zeigte die zweite Ausgabe seiner Talentshow "It's Showtime", die vor sieben Tagen noch recht solide gestartet war. Nun ging es aber steil bergab: Nur noch 1,17 Millionen Menschen sahen zu, das waren 600.000 weniger als noch zum Auftakt. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieben nur noch 570.000 Zuschauer übrig, das entsprach ganz schlechten 5,6 Prozent Marktanteil. ProSieben kam zur gleichen Zeit mit "Kill the Boss 2" auf 1,55 Millionen Gesamtzuschauer und 10,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Nutznießer der RTL- und Sat.1-Schwäche am Sonntag war einmal mehr Vox, das mit "Grill den Henssler" gute Quoten eingefahren hat. 1,83 Millionen Menschen schalteten ein, 920.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Der Marktanteil lag bei 9,3 Prozent. Davor holte die Dokusoap "Ab ins Beet!" noch gute 10,0 Prozent, "Prominent" landete im Anschluss an die Kochshow bei 9,7 Prozent.

