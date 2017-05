Prächtiger Nitro-Tag, aber "Earl"-Dämpfer am Vorabend

© RTL NITRO

RTL Nitro hat zum Start in die Woche mit einem Tagesmarkanteil von drei Prozent in der Zielgruppe glänzen können. Klassiker wie "M.A.S.H." punkteten ebenso wie US-Dokus am Abend. Nur "My Name is Earl" tut sich am Vorabend weiter schwer.



23.05.2017 - 09:28 Uhr von Alexander Krei 23.05.2017 - 09:28 Uhr

Seit einigen Wochen setzt RTL Nitro nun schon am Vorabend auf die US-Sitcom "My Name is Earl", doch wirklich gut fährt der Männersender damit bislang nicht. Regelmäßig gehen zahlreiche Zuschauer verloren, die sich zuvor noch für Klassiker wie "Ein Käfer voller Helden" begeistern konnten. Das war auch am Montag wieder der Fall: Obwohl die "Helden" im Vorfeld mit zwei Folgen noch bis zu 400.000 Zuschauer und sehr gute Marktanteile von 2,9 und 2,5 Prozent verzeichneten, blieb "My Name is Earl" im Anschluss blass.

Gerade mal noch 80.000 Zuschauer blieben für die Serie ab 19:30 Uhr übrig, in der Zielgruppe sank der Marktanteil zunächst auf 0,6 Prozent und halbierte sich danach sogar noch auf miese 0,3 Prozent. Als verlässlicher Quotenbringer erweist sich für RTL Nitro unterdessen nicht nur "Ein Käfig voller Helden", sondern auch "M.A.S.H.": So waren ab 17:40 Uhr im Schnitt bereits 250.000 Zuschauer dabei, eine weitere Folge kam danach auf 290.000 Fans. In der Zielgruppe zog der Marktanteil auf bis zu 2,5 Prozent an.

Erfolge mit Serien-Klassikern feierte am Montag auch Sat.1 Gold, wo etwa "Bezaubernde Jeannie" zur Mittagszeit bis zu 3,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte. Aber auch "Diagnose Mord" gelang es später, die Hürde von drei Prozent zu knacken. Am Vorabend konnte sich der Sender unterdessen auf seine Ermittler-Formate verlassen: "K 11" punktete etwa um 19:45 Uhr bei 660.000 Zuschauern und erzielte damit stolze 2,7 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Und auch "Kommissar Rex" lockte in der Primetime mehr als 600.000 Zuschauer vor den Fernseher.

Doch zurück zu RTL Nitro, wo man den "Earl"-Dämpfer am Vorabend auch deshalb verkraften kann, weil's am Abend für die Doku-Schiene prächtig lief. "Medical Detectives" verzeichnete um 21:06 Uhr beispielsweise 650.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 3,6 Prozent in der Zielgruppe, mit der erneuten Ausstrahlung steigerte sich das Format am späten Abend sogar auf bis zu 4,6 Prozent. Kein Wunder also, dass RTL Nitro am Montag mit tollen 3,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen der Größte unter den Kleinen war. Zum Vergleich: Konkurrent ProSieben Maxx kam auf 1,7 Prozent, DMAX musste sich mit 1,5 Prozent begnügen.

Abseits von RTL Nitro gehört indes ganz sicher auch Sport1 zu den Gewinnern des Tages. Dort erwies sich das Finale der U19-Bundesliga zwischen mit dem Duell zwischen Dortmund und Bayern als schöner Erfolg: 720.000 Zuschauer waren hier am Abend dabei, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei starken 2,6 Prozent.

