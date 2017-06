ZDFneo überzeugt mit Krimis, schwacher Tag für Maxx

© ZDFneo

Nicht nur über die Champions League darf man sich in Mainz freuen, auch ZDFneo bereitet Freude: Die beiden Krimis "Kommissarin Lucas" und "Wilsberg" waren gefragter als ProSiebens Spielfilmkost. Chancenlos war dagegen am gesamten Samstag ProSieben Maxx



04.06.2017 - 09:45 Uhr von Marcel Pohlig 04.06.2017 - 09:45 Uhr

Knapp acht Millionen Zuschauer sahen das Finale der Champions League im ZDF. Doch das ist nicht der einzige Erfolg, über den man sich am Sonntagmorgen in Mainz freuen darf: Denn auch ZDFneo verzeichnete einen besonders guten Abend. "Kommissarin Lucas" ermittelte dort nämlich zur besten Sendezeit vor 1,26 Millionen Zuschauern und erzielte damit starke 4,9 Prozent. Auch "Wilsberg" machte anschließend seine Sache gut und unterhielt noch 1,11 Millionen Krimifans, womit ZDFneo sehr gute 4,2 Prozent erreichte.

ZDFneo war damit am Samstagabend gefragter als so mancher vermeintlich größerer Sender. ProSieben etwa unterhielt mit "Step Up: All In" lediglich 610.000 Zuschauer und kam damit insgesamt nicht über 2,3 Prozent hinaus. Auch in der Zielgruppe war der Spielfilm angesichts von nur 410.000 Zuschauern und 4,9 Prozent kein Hit. Immerhin aber: Mit "Burlesque" konnte ProSieben am späteren Abend noch Zuschauer hinzugewinnen. So steigerte sich der Sender auf insgesamt 840.000 Zuschauer. In der Zielgruppe ging es auf 590.000 Zuschauer nach oben, womit ProSieben einen nun deutlich besseren Marktanteil von genau neun Prozent markierte.

Bei RTLplus stellte unterdessen das "Familien-Duell" einen neuen Bestwert auf. Zwar befinden sich die Gameshows des Senders derzeit nur in der Wiederholung, mit 2,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe lief es für die Sendung am Vorabend allerdings so gut wie bisher noch nicht. Mit insgesamt 240.000 Zuschauern und anderthalb Prozent war die Sendung auch insgesamt ein Erfolg. Alle Zuschauer blieben im Anschluss auch bei "Ruck Zuck" dran, das damit 1,3 Prozent erreichte. In der Zielgruppe sahen 70.000 Zuschauer zu, was 1,4 Prozent entspricht. Das "Glücksrad" brachte es anschließend mit 80.000 Zuschauern noch auf 1,3 Prozent. Insgesamt sahen 230.000 Zuschauer zu. "Jeopardy!" eröffnete die Gameshow-Schiene übrigens mit insgesamt 140.000 Zuschauern und guten 1,5 Prozent in der Zielgruppe.

Einen äußerst schwachen Tag erlebte unterdessen ProSieben Maxx. Lediglich "Die Scheunen-Profis" erreichten am Abend mehr als 100.000 Zuschauer, alle anderen Formate des Senders rangierten am Samstag unterhalb dieser Marke. Mit 110.000 Zuschauern waren aber auch "Die Scheunen-Profis – aus Alt mach Neu" kein Hit; in der Zielgruppe schalteten nur 70.000 Zuschauer ein, womit ProSieben Maxx nicht mehr als 0,8 Prozent markierte. Auch "Treehouse Guys" kamen zuvor nicht über 0,8 Prozent hinaus. "Die Haus-Transporter" stürzten nach den "Scheunen-Profis" mit zwei Folgen gar auf nur noch 0,1 und 0,2 Prozent.

Zufrieden sein darf man derweil bei Tele 5, wo mit dem Spielfilm "Cowboys vs Dinosaurs" gegen die Champions League immerhin 430.000 Zuschauer erreicht wurden. Das entspricht guten 1,6 Prozent. "Chuckys Baby" wurde anschließend von 240.000 Zuschauern gesehen. In der Zielgruppe schalteten 100.000 Zuschauer den Streifen ein, der damit einen Marktanteil von 1,2 Prozent erreichte. Mit "Cowboys vs Dinosaurs" erreichte Tele 5 zuvor in der Zielgruppe 80.000 Zuschauer, was einem Marktanteil von 1,1 Prozent entspricht.

