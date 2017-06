RTL kann am Pfingstsonntag überhaupt nichts reißen

© RTL

Spielfilme sollten es bei RTL an Pfingsten richten, doch das funktionierte weder im Tagesprogramm, noch in der Primetime. Bei Vox funktioniert zwar der Vorabend, doch ohne besonderen Kniff lief es in der Primetime für die "Promi Shopping Queen" wieder schwächer.



Ein mieser Tagesmarktanteil von gerade einmal 8,2 Prozent in der Zielgruppe verrät es schon: Wirklich viel konnte RTL am Pfingstsonntag nicht reißen. Und tatsächlich fiel es den Kölnern sehr schwer, überhaupt zweistellige Werte zu erzielen. "The Amazing Spider-Man 2" fiel zur besten Sendezeit bei den Zuschauern durch und brachte es in der Zielgruppe auf gerade einmal 630.000 Zuschauer und miese 7,2 Prozent, "Machete Kills" schlug sich anschließend mit nur 6,1 Prozent noch mieser und auch tagsüber war RTL mit Spielfilmen von guten Werten meilenweit entfernt, konnte beispielsweise mit "Immer ärger mit 40" nur siebeneinhalb Prozent vorweisen.

Erst am fortgeschrittenen Nachmittag waren mit "All Inclusive" dann immerhin 11,6 Prozent zu holen, als 680.000 Zuschauer in der Zielgruppe einschalteten. Voran bringt RTL dies aber auch nicht wirklich. Verlassen konnten sich die Kölner eigentlich nur auf ihre Nachrichten: Kein Format war am Sonntag so erfolgreich wie "RTL aktuell", das insgesamt von 2,43 Millionen Zuschauern gesehen wurde und in der Zielgruppe mit 720.000 Zuschauern einen Marktanteil von 13,2 Prozent erzielte. Die "Versicherungsdetektive" mussten sich danach schon wieder mit nur noch 12,3 Prozent begnügen und unterhielten 760.000 Zuschauer in der Zielgruppe.

Schwer tat sich am Sonntag aber auch Vox. Nachdem es in der vergangenen Woche mit neuem Kniff für "Promi Shopping Queen" noch sehr gut lief, musste das Format an Pfingsten nun wieder kleinere Brötchen backen. In der Zielgruppe sahen nur noch 560.000 Zuschauer zu, womit Vox durchwachsene sechseinhalb Prozent erzielte. Während vor sieben Tagen noch insgesamt anderthalb Millionen Zuschauer zusahen, muss man sich in dieser Woche bei Vox mit 940.000 Zuschauern begnügen. Solche Schwankungen hat die Promi-Variante der "Shopping Queen" allerdings auch in der Vergangenheit bereits erlebt.

Letztlich war Vox im Vorabend sogar erfolgreicher als mit der XXL-Version seiner "Shopping Queen". Panagiota Petridou meldete sich dort nämlich erfolgreich mit "Biete Rostlaube, suche Traumauto" zurück und unterhielt im Schnitt 440.000 Zuschauer in der Zielgruppe. Das waren zwar weniger als zu Jahresbeginn, der Marktanteil fiel mit 8,6 Prozent aber auf ähnlichem Niveau gut aus. Insgesamt schalteten 970.000 Zuschauer die Dokusoap ein. Mehr Zuschauer hatte bei Vox im Anschluss nur "Ab ins Beet!", das sogar 1,27 Millionen Zuschauer unterhielt. In der Zielgruppe sahen 590.000 Zuschauer die "Gartensoap", die damit einen tollen Marktanteil von neuneinhalb Prozent markierte.

Bei Sat.1 ist man unterdessen haarscharf an einem neuen Tief für "It's Showtime" vorbei geschlittert. In der Zielgruppe sahen diesmal nämlich wieder nur noch 590.000 Zuschauer zu, womit man sich nur sehr knapp über dem Tief von vor zwei Wochen bewegte. Mit 6,9 Prozent fiel der Marktanteil zwar etwas höher aus, von einem Erfolg ist die Carpendale-Show damit aber weit entfernt. Insgesamt ging es im Vergleich zur Vorwoche auf 1,47 Millionen Zuschauer zurück, womit Sat.1 einen Marktanteil von 5,6 Prozent erreichte.

