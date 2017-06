"Prison Break" führt Hitliste der Timeshift-Nutzung an

© 2017 Fox Broadcasting

Während die Neuauflage von "Prison Break" bei RTL II von Woche zu Woche weitere Zuschauer verlor, können die Verantwortlichen des Senders zumindest mit der Timeshift-Nutzung zufrieden sein. Viele sahen die Serie erst mit Verzögerung.



08.06.2017 - 10:46 Uhr von Alexander Krei 08.06.2017 - 10:46 Uhr

Die Neuauflage von "Prison Break" war aus Quotensicht für RTL II ohne Zweifel eine Enttäuschung - von den knapp 900.000 Zuschauern, die Anfang April beim Staffel-Auftakt dabei waren, blieben am vorigen Samstag gerade mal noch 210.000 übrig. Der Marktanteil der linearen Ausstrahlung belief sich in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen auf nur 1,7 Prozent. Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit, denn während die US-Serie zunächst enttäuschte, kann man sich bei RTL II zumindest über eine hohe zeitversetzte Nutzung freuen.

Die jüngste Auswertung der Final-Quoten hat nämlich eine deutliche Aufwertung ergeben: 65 Prozent der Nutzung in der Zielgruppe fand demnach zeitversetzt statt, 42 Prozent haben die Folge an den darauffolgenden drei Tagen gesehen. Das ist der größte Anteil an zeitversetzter Nutzung unter allen Primetime-Sendungen der acht großen Sender in diesem Jahr. Die Gesamt-Reichweite der letzten Folge wurde dadurch nachträglich immerhin auf 310.000 Zuschauer korrigiert, in der Zielgruppe konnte der Marktanteil auf 2,8 Prozent gesteigert werden.

Über die komplette Staffel hinweg lag der Anteil der Timeshift-Nutzung übrigens bei 26 Prozent, dahinter folgen die ProSieben-Serien "Lucifer" und "Supergirl" mit über 18 Prozent. Komplettiert wird die Top 5 des laufenden Jahres durch die "heute-show" und "Grey's Anatomy". Auch mit Blick auf die Online-Nutzung zeigt man sich bei RTL II zufrieden: Dort zählte "Prison Break" zu den Top-3-Formaten des Senders mit insgesamt rund 2,6 Millionen Views über die komplette Staffel hinweg - diese guten Zahlen trösten also womöglich ein Stück weit über die ernüchternden Einschaltquoten der linearen TV-Ausstrahlung hinweg.

