Slomka macht Helene Fischer den Tagessieg streitig

Zwar verzeichnete Schlagerstar Helene Fischer mit ihrer ARD-Show um 20:15 Uhr die meisten Zuschauer, doch den Tagessieg musste sie dem "heute-journal" im ZDF überlassen. Am Nachmittag drehte derweil "Bares für Rares" mal wieder auf.



09.06.2017 - 09:00 Uhr von Alexander Krei 09.06.2017 - 09:00 Uhr

Knapp zwei Stunden durfte Helene Fischer am Donnerstagabend im Ersten ihre neue Platte bewerben. Damit fuhr der Sender aus Quotensicht zwar gut, doch mit den starken Zahlen, die man in der Vergangenheit etwa von der "Helene Fischer Show" gewohnt war, konnte die Sendung nicht mithalten. 3,43 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 13,0 Prozent machten "Helene Fischer - Ihre neuen Songs" dennoch zunächst zum Spitzenreiter in der Primetime. Und auch beim jungen Publikum sah es mit 8,8 Prozent sehr respektabel aus.

Für den Tagessieg reichte es allerdings nicht: Den holte sich um 21:45 Uhr nämlich das "heute-journal", das im ZDF von 4,55 Millionen Zuschauern gesehen wurde und einen stolzen Marktanteil von 17,0 Prozent beim Gesamtpublikum verzeichnete. Offensichtlich herrschte nach den Aussagen des ehemaligen FBI-Chefs sowie im Vorfeld der Parlamentswahlen ein erhöhtes Informationsbedürfnis des Publikums. Erstaunlich: Im Vergleich zur im Vorfeld ausgestrahlten Rateshow "Mich täuscht keiner!" konnte das "heute-journal" fast zwei Millionen Zuschauer hinzugewinnen.

Das Quiz mit Dirk Steffens hatte sich im Vorfeld mit nur 2,72 Millionen Zuschauer 10,3 Prozent Marktanteil begnügen müssen - das ist ebenso wenig berauschend wie der Marktanteil in Höhe von 4,6 Prozent, den "Mich täuscht keiner!" bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte. Um ein Haar hätte sich die Primetime-Show sogar "Bares für Rares" geschlagen geben müssen: Die Trödelshow hatte schon am Nachmittag mit 2,63 Millionen Zuschauern ähnlich viele Menschen vor den Fernseher gelockt. Der Marktanteil belief sich zu diesem Zeitpunkt auf hervorragende 25,9 Prozent und fiel auch bei den Jüngeren mit 14,8 Prozent richtig stark aus.

Aber auch sonst sah es für das ZDF fast durchweg glänzend aus: Die anschließenden Serien-Wiederholungen bescherten dem Sender ebenso starke Marktanteile wie die Talk-Schiene zu später Stunde. "Maybrit Illner" kam um 22:15 Uhr mit 2,98 Millionen Zuschauern auf 14,4 Prozent, "Markus Lanz" steigerte sich später sogar auf 16,3 Prozent Marktanteil. Dazwischen kam das kurze "heute-journal spezial" zur Wahl in Großbritannien übrigens noch auf 2,79 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 17,5 Prozent beim Gesamtpublikum.

