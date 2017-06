Harry Potter trotzt Fußball, Vox-"Tierbabys" sehr stark

© Sat.1

Wer Harry Potter mag, der lässt sich auch vom Fußball nicht beirren: Gegen das Qualifikationsspiel erreichte die Wiederholung der Reihe einen neuen Spitzenmarktanteil. Bei Vox legten die süßen "Tierbabys" extrem zu und erzielten einen neuen Bestwert.



11.06.2017 - 09:26 Uhr von Marcel Pohlig 11.06.2017 - 09:26 Uhr

Der Samstag bot aus Quotensicht eine insbesondere für Sat.1 erfreuliche Erkenntnis: Die Zielgruppen des Fußballs und eines Zauberlehrlings haben keine Schnittmenge. Der Sender trotzte der Nationalelf nämlich und konnte mit "Harry Potter und der Orden des Phönix" sogar noch Zuschauer hinzugewinnen. Im Vergleich zu den vergangenen zwei Wochen schalteten 90.000 Zuschauer mehr in der Zielgruppe ein, sodass Sat.1 nun 920.000 Zuschauer vorweisen kann. Mit 13,2 Prozent steigerte sich der Marktanteil deutlich um mehr als drei Prozentpunkte auf den bislang höchsten bei der aktuellen Wiederholung der Reihe. Insgesamt schalteten 1,57 Millionen Zuschauer ein und damit ähnlich viele wie in den Vorwochen.

Insgesamt war das ZDF der stärkste Verfolger der Nationalelf. Mit dem Krimi "Ein starkes Team" erreichten die Mainzer zur besten Sendezeit 3,77 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von guten 15,6 Prozent. In der Zielgruppe schalteten 430.000 Zuschauer ein, was 6,6 Prozent entspricht. Im Anschluss schalteten aber manche Zuschauer wohl doch lieber zur zweiten Halbzeit bei RTL oder kehrten dem ZDF zumindest den Rücken zu. "Der Kriminalist" musste sich nämlich mit nur noch 2,41 Millionen Zuschauern begnügen, was 9,6 Prozent entspricht. Das Erste konnte unterdessen mit der Wiederholung von "Chuzpe – Klops braucht der Mensch!" zur besten Sendezeit 2,21 Millionen Zuschauer unterhalten (9,2 Prozent) und hielt mit "Donna Leon – Acqua Alta" anschließend noch 1,92 Millionen Zuschauer bei der Stange.

Bärenstark waren unterdessen die süßen Tierbabys von Vox. Nachdem "Tierbabys – Süß und wild!" sich in der vergangenen Woche noch durchwachsen zurückmeldete, hat sich die Rückkehr nun offensichtlich herumgesprochen. Mit 410.000 Zuschauern erreichte das Format in der Zielgruppe erstmals einen zweistelligen Marktanteil: Vox kann sich über 10,0 Prozent freuen. Insgesamt schalteten 1,08 Millionen Zuschauer ein. In der Primetime wollten 770.000 Zuschauer "The Lucky One – Für immer der Deine" sehen; in der Zielgruppe waren es ebenfalls 410.000 Zuschauer. Damit erreichte Vox 6,2 Prozent, was angesichts der Fußballkonkurrenz noch ein solider Wert ist. "Medical Detectives" steigerte sich im Laufe des Abends anschließend von 4,3 auf 8,3 Prozent und war mit 1,19 Millionen Zuschauern bei der zweiten Folge das meistgesehene Vox-Format des Tages.

Auch ProSieben schlug sich mit seinem Spielfilmprogramm halbwegs wacker. Der in Unterföhring zum Dauerbrenner gereifte Science-Fiction-Film "Die Insel" wurde von 560.000 Zuschauern in der Zielgruppe gesehen, womit es gegen den Fußball immerhin für 8,1 Prozent reichte. Als der Qualifikationskick bei RTL vorüber war, steigerte sich ProSieben dann mit "Transformers – Die Rache" auch ein wenig und markierte 9,6 Prozent. 460.000 Zuschauer schalteten in der Zielgruppe im Schnitt ein; insgesamt waren es 620.000 Zuschauer. "Die Insel" wurde zuvor von insgesamt 870.000 Zuschauern gesehen.

