"Relic Hunter" macht Tele 5 im Tagesprogramm froh

In der Primetime hatte es Tele 5 gegen den Fußball schwer, dafür konnte der Sender davor mit vier Folgen "Relic Hunter" sehr überzeugen. In der Primetime schlug sich sixx dank Matthias Schweighöfer wacker. Auch One kann zufrieden sein.



11.06.2017 - 09:57 Uhr von Marcel Pohlig 11.06.2017 - 09:57 Uhr

Für Tele 5 ist die Serie "Relic Hunter – Die Schatzjägerin" ein voller Erfolg. Gleich vier Folgen am Stück sendete Tele 5 am späten Nachmittag und Vorabend und traf damit den Geschmack der Zuschauer. Mit der ersten Folge lockte der Spartenkanal 230.000 Zuschauer zu sich und steigerte sich im Laufe der Ausstrahlung auf bis zu 260.000 Zuschauer. Zum Vergleich: Mit zwei Folgen von "Farscape" erreichte Tele 5 zuvor gerade einmal 30.000 bis 40.000 Zuschauer. Insgesamt markierte Tele 5 mit "Relic Hunter" anfangs einen Marktanteil von 2,6 Prozent, der am Ende mit zunehmender Konkurrenz allerdings auf 1,5 Prozent sank. In der Zielgruppe reichte es anfangs mit 100.000 Zuschauern für sehr tolle 3,6 Prozent, die im Laufe der Ausstrahlung auf, noch immer gute, 1,7 Prozent schrumpften. In der Primetime sahen 290.000 Zuschauer "Robin Hood: Beyond Sherwood Forest". Insgesamt markierte Tele 5 damit 1,2 Prozent; in der Zielgruppe waren nur 0,7 Prozent drin.

ProSieben Maxx schlug sich unterdessen mit seinem Real-Life-Doku-Block am Abend wacker. gegen die Nationalelf bei RTL brachte es "Treehouse Guys" zur besten Sendezeit mit 70.000 Zuschauern in der Zielgruppe immerhin auf 1,2 Prozent. Insgesamt sahen 110.000 Zuschauer zu. Die "Scheunen-Profis" hatten anschließend genauso viele Zuschauer, mussten angesichts der insgesamt gestiegenen Zahl an Fernsehenden aber mit 0,9 Prozent begnügen. Nach dem Fußball lockte ProSieben Maxx einige Zuschauer mit "Die Haus-Transporter" an, das sich mit der zweiten Folge auf 90.000 Zuschauer und 1,2 Prozent in der Zielgruppe steigerte. "Ax Men – Die Holzfäller" erreichten am späten Abend mit 110.000 Zuschauern in der Zielgruppe dann gar 1,7 Prozent.

Auf ähnlichem Niveau bewegte sich sixx, das mit dem Film "Vaterfreuden" zur besten Sendezeit gute 1,4 Prozent erreichte. 90.000 Zuschauer schalteten ein; insgesamt waren es 160.000 Zuschauer. "Hangover in High Heels" tat sich anschließend mit nur 0,7 Prozent aber ein gutes Stück schwerer. Zufrieden sein darf man unterdessen bei One. "Die weiße Massai" wurde dort zur Sendezeit von 190.000 Zuschauern gesehen. One erreichte damit einen Marktanteil von 0,8 Prozent, womit man sich bereits oberhalb des Schnitts bewegt. Etwas weniger gefragt war der Streifen in der jungen Zielgruppe, wo lediglich 30.000 Zuschauer einschalteten, was einem Wert von 0,4 Prozent entspricht.

Damit war One aber noch immer erfolgreicher als RTLplus, wo vier Folgen "Magnum" durchgehend von 10.000 Zuschauern beziehungsweise 0,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe gesehen wurden. RTLplus hat es aber bekanntlich ja ohnehin vor allem auf ältere Zuschauer abgesehen: Mit 30.000 bis 40.000 Zuschauer besteht aber auch insgesamt noch Luft nach oben; die Serie bewegte sich zwischen 0,1 und 0,2 Prozent. Besser lief es für Sat.1 Gold, das sich gegen den Fußball zwar auch unterhalb des Schnitts bewegte, mit den "Hexen von Eastwick" seine Sache aber immerhin ordentlich machte und 180.000 Zuschauer erreichte. Insgesamt entspricht dies 0,7 Prozent; in der klassischen Zielgruppe wurden 1,1 Prozent erreicht. "Der Rosenkrieg" steigerte sich anschließend auf 230.000 Zuschauer und 1,4 Prozent. Auch in der Zielgruppe wurde mit 80.000 Zuschauern ein Marktanteil von 1,4 Prozent erzielt.

