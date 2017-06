"Lethal Weapon"-Finale überzeugt, "Simpsons" punkten

© 2016 Warner Bros.

13.06.2017 - 09:23 Uhr von Timo Niemeier 13.06.2017 - 09:23 Uhr

"Lethal Weapon" ist eine der ganz wenigen US-Serien, die in diesem Jahr erfolgreich in Deutschland angelaufen sind. Nun hat Sat.1 das Staffelfinale in einer Doppelfolge gezeigt: 800.000 junge Zuschauer sahen die erste Episode des Abends, 890.000 die zweite. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen steigerte sich leicht von zunächst 9,4 auf 9,6 Prozent. Die Gesamt-Reichweiten betrugen 1,80 und 1,90 Millionen.

Auf Staffelsicht kann man bei Sat.1 sehr zufrieden sein: Hier kommt die Serie auf rund 9,9 Prozent. Gerade in den ersten Wochen im Februar und März waren regelmäßig zweistellige Marktanteile drin, dieses Niveau konnte die Serie zuletzt nicht halten. Auch die Reichweiten gingen im Verlauf der Staffel etwas zurück, von anfangs 2,60 Millionen auf unter zwei Millionen zum Ende. Im Schnitt schalteten 2,12 Millionen Menschen die 18 Folgen ein.





Doch so zufrieden man bei Sat.1 mit dem Staffelfinale von "Lethal Weapon" sein kann, so schlecht sah es danach aus. Zwei neue Folgen von "Scorpion" holten im Anschluss nur noch 8,9 und 7,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Ab der kommenden Woche zeigt Sat.1 nur noch eine neue Folge der US-Serie pro Woche. Ab 20:15 Uhr muss sich dann das neue "MacGyver" behaupten.

Bei ProSieben konnte man sich einmal mehr auf "The Big Bang Theory" verlassen, vier Wiederholungen der Serie holten zur besten Sendezeit starke Quoten. Während die erste Folge noch bei 10,2 Prozent Marktanteil hängen blieb, landeten die drei weiteren Episoden allesamt bei jeweils 12,0 Prozent. "Two and a Half Men" schaffte mit einem Viererpack im Anschluss nur einmal einen zweistelligen Wert. Am Nachmittag zeigte ProSieben am Montag zudem erstmals die "Simpsons" im Doppelpack, zum Auftakt sah es hier mit 13,8 und 12,2 Prozent auch richtig gut aus. Die Schwachstelle in der Daytime war einmal mehr "The Middle" mit nur 8,7 und 7,5 Prozent, nur rund 300.000 Zuschauer schalteten die Sitcom ein.

Sehr zufrieden sein kann man bei kabel eins: Mit den Filmen "Matrix" und "Matrix Reloaded" erreichte man in der Primetime 7,0 und 6,4 Prozent Marktanteil, den ersten Teil der Reihe wollten 890.000 Menschen sehen. Weil auch die US-Serien am Nachmittag gut liefen, "The Mentalist" erreichte sehr gute 8,7 Prozent, holte kabel eins am Montag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 6,0 Prozent und lag damit vor RTL II und Das Erste.

