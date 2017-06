"RTL Samstag Nacht" startet erfolgreich bei RTLplus

© RTLplus

Samstags tut sich RTLplus seit dem Sendestart schwer, zuletzt fielen Wiederholungen vom "großen TV-Roman" hier durch. Seit dieser Woche soll es nun "RTL Samstag Nacht" mit Best Ofs richten. RTLplus konnte mit jeder Folge Zuschauer hinzugewinnen.



25.06.2017 - 09:49 Uhr von Marcel Pohlig 25.06.2017 - 09:49 Uhr

Vieles hat RTLplus am Samstagabend schon ausprobiert, doch erfolgreich war der Sender weder mit alten Doku-Soaps oder "TV-Romanen". Zum ersten Geburtstag holte der Sender nun erstmal den Klassiker "RTL Samstag Nacht", wenn auch aufgrund von rechtlicher Schwierigkeiten nur als zerstückeltes Best of, zurück – und konnte damit tatsächlich punkten. 100.000 Zuschauer sahen die erste Folge, die zweite steigerte sich dann schon auf 130.000 Zuschauer und 0,7 Prozent. Mit der dritten Folge steigerte sich RTLplus am späten Abend dann sogar noch auf 190.000 Zuschauer und einen Marktanteil von guten 1,2 Prozent.

RTLplus konnte mit "RTL Samstag Nacht – Best of" auch in der klassischen Zielgruppe punkten und unterhielt hier eingangs 50.000 Zuschauer beziehungsweise 0,6 Prozent, steigerte sich aber rasch auf 70.000 Zuschauer und 1,1 Prozent. Die dritte und letzte Folge des Abends hatte dann 90.000 Zuschauer und markierte damit gute 1,4 Prozent. Zum Vergleich: "Magnum" brachte es mit drei Folgen in der Primetime nur auf 20.000 bis 30.000 Zuschauer und 0,2 bis 0,5 Prozent. Insgesamt wurde der Serienklassiker von 60.000 bis 80.000 Zuschauer gesehen und erzielte mit allen Folgen 0,3 Prozent.

Am späteren Abend war unterdessen auch der Disney Channel erfolgreich. Auch dort lockte ein Klassiker die Zuschauer an: "Die Dinos" wurden von 210.000 Zuschauern gesehen. In der Zielgruppe schalteten 150.000 Zuschauer ein, womit der Spartenkanal einen tollen Marktanteil von 2,4 Prozent erzielte. Lange sollte dieser Erfolg aber nicht halten, denn bei der zweiten Folge waren es schon nur noch 70.000 Zuschauer in der Zielgruppe. Der Marktanteil halbierte sich. Mit vier Folgen "Star Wars Rebels" erzielte der Disney Channel in der Primetime Marktanteile von 1,0 bis 1,9 Prozent in der Zielgruppe und insgesamt bis zu 280.000 Zuschauer. Drei Folgen der "Familie Feuerstein" brachten es anschließend auf 0,5 bis 1,5 Prozent.

Der Disney Channel war am späten Abend übrigens auch erfolgreicher als die Konkurrenz aus Köln. Zwei Folgen "Böse Mädchen" brachten es dort nur auf jeweils 60.000 Zuschauer und Marktanteile von 0,9 und 1,0 Prozent. Insgesamt sahen zunächst 230.000 und dann 130.000 Zuschauer zu. "Promi Undercover" konnte zuvor kaum etwas bewegen und musste sich mit insgesamt 190.000 Zuschauern und 0,8 Prozent in der Zielgruppe begnügen. "Johan und der Federkönig" brachte es zur besten Sendezeit immerhin auf 170.000 Zuschauer und 2,4 Prozent. Insgesamt schalteten 400.000 Zuschauer ein.

Bei Vox wiederholte "Tierbabys – Süß und wild!" unterdessen am Vorabend den Allzeitrekord von genau zehn Prozent. 520.000 Zuschauer schalteten diesmal ein. Insgesamt waren es 1,22 Millionen Zuschauer, was auch hier guten 6,6 Prozent entspricht. In der Primetime war Vox dafür dann von der Millionenmarke wieder sehr weit entfernt: "Hitch – Der Date-Doktor" unterhielt nur 660.000 Zuschauer, was 2,7 Prozent entspricht. In der Zielgruppe musste sich Vox mit 5,9 Prozent begnügen. Besser lief es für Sat.1: "Percy Jackson – Diebe im Olymp" überzeugte dort 780.000 Zuschauer und erreichte damit ordentliche 10,3 Prozent. Insgesamt schalteten 1,54 Millionen Zuschauer ein.

