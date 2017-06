Starker Sport-Nachmittag mit Formel 1 und Confed-Cup

© ZDF

Da die Partie bereits am Nachmittag angepfiffen wurde, sahen am Sonntag wieder etwas weniger Zuschauer beim Confed-Cup zu als zuletzt - für den Tagessieg reichte es trotzdem. Bei RTL lief der Baku-Grand-Prix trotz technischer Probleme klar über Vorjahreswerten



26.06.2017 - 09:03 Uhr von Uwe Mantel 26.06.2017 - 09:03 Uhr

7,44 Millionen Zuschauer sahen den 3:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Kamerun am späten Sonntagnachmittag im ZDF. Das waren rund 1,2 Millionen Zuschauer weniger als bei der letzten Partie, die allerdings auch erst um 20 Uhr angepfiffen worden war, wenn die TV-Nutzung bekanntlich allgemein höher ist. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 36,2 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 31,2 Prozent Marktanteil erzielt. Der Fußball machte das ZDF damit zum Tagessieger bei Jung und Alt.

Und nicht nur das ZDF konnte am Sonntagnachmittag mit Sport punkten, sondern auch RTL. Dort gab es bei der Übertragung des Formel-1-Rennens aus Aserbaidschan zwar erhebliche technische Probleme, den Quoten hat das allerdings nicht geschadet. 5,14 Millionen Zuschauer sahen die Übertragung aus Baku, über eine halbe Million mehr als im vergangenen Jahr. 30,9 Prozent betrug hier der Marktanteil beim Gesamtpublikum, 27,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Highlight-Sendung im Anschluss entfiel dann, hätte es aber ohnehin schwer gehabt, weil im ZDF bereits der Ball rollte. Angesichts dessen kann man mit den 10 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe für die Rankingshow "Best of..." direkt im Anschluss ans Formel-1-Rennen noch recht zufrieden sein.

