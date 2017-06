RTL II räumt mit Doku-Reihe ab, "Viel zu bieten" startet gut

© RTL II

Mit seiner Doku-Reihe "Armes Deutschland" scheint RTL II einen Volltreffer gelandet zu haben - und ab der kommenden Woche gibt es auch noch neue Folgen. Bei ZDFneo startete unterdessen die Trödelshow "Viel zu bieten" mit guten Quoten.



27.06.2017 - 09:41 Uhr von Timo Niemeier 27.06.2017 - 09:41 Uhr

Schon in der vergangenen Woche ließ RTL II mit "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" aufhorchen. Mit fast einer Million Zuschauer und 6,1 Prozent Marktanteil lief es für die Wiederholung erstaunlich gut, in dieser Woche konnte das Format da sogar noch einen drauflegen. 1,22 Millionen Menschen schalteten ein, 760.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 9,1 Prozent. Damit konnte man nicht nur "Goodbye Deutschland" von Vox hinter sich lassen, sondern lag auch vor der erste "MacGyver"-Folge in Sat.1.





Die gute Nachricht für RTL II: Ab der kommenden Woche kann man endlich neue Folgen zeigen. Nicht ausgeschlossen, dass dann noch mehr Menschen einschalten. "Außergewöhnliche Menschen" erreichte am Montag im Anschluss jedenfalls noch gute 7,5 Prozent Marktanteil. Dass es dennoch nur für einen Tagesmarktanteil in Höhe von 5,9 Prozent reichte, lag am schwachen "Messie-Team" (3,8 Prozent) und am Nachmittag. So erreichten die "Straßencops" ab 17 Uhr nur 2,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, zwei Ausgaben von "Hilf mir!" blieben davor ebenfalls bei schwachen 3,5 und 5,2 Prozent hängen.

Bei den kleinen Sendern hat ZDFneo am Vorabend mit "Viel zu bieten" eine neue Trödelshow gestartet. Mit 720.000 Zuschauern und 3,3 Prozent Marktanteil verlief der Start auch gut, im Vergleich zu "Bares für Rares" musste man nur wenige Zuschauer abgeben. Der Klassiker mit Horst Lichter kam direkt zuvor noch auf 740.000 Zuschauer und 4,2 Prozent. Luft nach oben gibt es noch beim jungen Publikum, wo "Viel zu bieten" nur 1,1 Prozent Marktanteil erreichte. In der Primetime überzeugten dann zwei Folgen von "Inspector Barnaby" mit 1,33 und 1,41 Millionen Zuschauern sowie 4,9 und 6,2 Prozent Marktanteil.

Noch nicht so wirklich glücklich dürfte man bei Tele 5 mit seinem "Raw"-Nachfolger "Lucha Underground" sein. Die erste Folge des Abends erreichte zwar noch 170.000 Zuschauer, Ausgabe zwei aber schon nur noch 80.000. Mit 0,9 und 0,7 Prozent Marktanteil waren beide Ausgaben kein großer Hit für Tele 5. Hinzu kommt, dass das Format auch beim jungen Publikum mit jeweils 0,6 Prozent so seine Probleme hatte. Gut präsentierte sich bei RTL Nitro einmal mehr "Medical Detectives" mit bis zu einer halben Million Zuschauer und 2,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Bei Sat.1 Gold überzeugten zwei Folgen von "Kommissar Rex" mit jeweils mehr als 500.000 Zuschauern und Marktanteilen von 1,8 und 1,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

