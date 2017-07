Buschmanns "The Wall" startet mit gutem Tagessieg

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Insgesamt hatte zwar Das Erste mit der XXL-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?" klar die Nase vorn. Doch in der Zielgruppe kam niemand am von Frank Buschmann präsentierten Showneustart "The Wall" auf RTL vorbei.



02.07.2017 - 08:59 Uhr von Marcel Pohlig 02.07.2017 - 08:59 Uhr

Mit "Ninja Warrior" präsentierte Frank Buschmann im vergangenen Sommer bereits einen großen Erfolg an der Seite von Jan Köppen; nun darf er mit "The Wall" auch durch seine erste eigene Show bei RTL führen. Und sicherte sich damit prompt den Tagessieg in der Zielgruppe: 1,26 Millionen Zuschauer verfolgten die erste, um einen Tag verschobene Ausgabe der neuen Show. Die Kölner erreichten damit zum Auftakt einen sehr guten Marktanteil von 16,1 Prozent. Insgesamt schalteten 2,51 Millionen Zuschauer ein, was übrigens ein wenig mehr waren als beim Start von "Ninja Warrior" im vergangenen Jahr. Spannend bleibt nun, ob auch "The Wall" mit den künftigen Ausgaben das Niveau noch weiter ausbauen kann.

An diesem Samstag hatte man es nämlich auch mit sehr starker Quiz-Konkurrenz im Ersten zu tun. Dort meldete sich "Wer weiß denn sowas?" zum Start der neuen Staffel mit einer XXL-Ausgabe in der Primetime zurück und unterhielt damit im Schnitt 5,30 Millionen Zuschauer. Damit sicherten sich Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton den ungefährdeten Tagessieg und einen famosen Marktanteil von 21,6 Prozent. Auch bei den jüngeren Zuschauern war das Format ein Hit: 1,02 Millionen Zuschauer sorgten für einen Marktanteil von 13,4 Prozent – übrigens ein neuer Bestwert für die Primetime-Version von "Wer weiß denn sowas?".

Zuvor übertrug Das Erste im Vorabend das Requiem und die militärische Zeremonie für den verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl und erreichte damit ein vergleichsweise großes Publikum. 2,46 Millionen Zuschauer nahmen alleine im Ersten Abschied vom Kanzler der Einheit. Am Vormittag, als der europäische Staatsakt im Zweiten übertragen wurde, sahen 1,37 Millionen Zuschauer zu. Die Mainzer sendeten auch am späten Abend noch einmal eine Sondersendung zum Abschied von Helmut Kohl und erreichten damit im Anschluss an das "heute-journal" noch 2,26 Millionen Zuschauer.

In der Primetime setzte das ZDF unterdessen auf eine doppelte Dosis Krimi-Wiederholungen, was den Zuschauern durchaus schmeckte. 4,55 Millionen Zuschauer sahen einen Fall der Reihe "Friesland", womit zur besten Sendezeit 16,9 Prozent erreicht wurden. "Der Kriminalist" brachte es anschließend mit 3,60 Millionen Zuschauern auf sehr ordentliche 13,8 Prozent. In der jungen Zielgruppe sahen hier 630.000 Zuschauer zu, was einem Marktanteil von 7,7 Prozent entspricht. Bei "Friesland" waren es zuvor 660.000 Zuschauer, womit das ZDF einen Marktanteil von guten 8,6 Prozent markierte.

