"Berlin - Tag & Nacht" holt besten Wert seit zwei Jahren

Etwas überraschend hat sich "Berlin - Tag & Nacht" am Mittwoch auf den besten Wert seit zwei Jahren gesteigert, aber auch sonst lief es für RTL II rund. Den Tagessieg in der Primetime holte sich RTL mit seiner "Bachelorette".



06.07.2017 - 09:09 Uhr von Timo Niemeier 06.07.2017 - 09:09 Uhr

Es ist noch gar nicht so lange her, da erzielte "Berlin - Tag & Nacht" am Vorabend bei RTL II zweistellige Marktanteile auf Jahressicht. Jetzt liegt der aktuelle Schnitt bei 7,9 Prozent - auch das ist ein Grund für die gesunkenen Quoten des Senders. Am Dienstag erreichte die Soap dann schon zweistellige Werte, einen Tag später konnte sie aber noch eins draufpacken. 670.000 junge Zuschauer schalteten ein und bescherten dem Sender starke 13,2 Prozent Marktanteil. Besser lief es für das Format zuletzt im August 2015. Insgesamt sahen 860.000 Zuschauer zu.

"Berlin - Tag & Nacht" konnte damit die Reichweiten von "Köln 50667" mehr als verdoppeln: 310.000 junge Zuschauer sorgten hier für 7,5 Prozent. Insgesamt schalteten 410.000 Menschen das Spin-Off ein. Aber auch sonst lief es für RTL II am Mittwoch richtig gut: Die "Teenie-Mütter" erreichten in der Primetime 900.000 Zuschauer und 7,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "Die Babystation" steigerte sich danach auf 1,10 Millionen Zuschauer und 7,8 Prozent. Für die "Teenie-Mütter" lief es zuletzt vor zweieinhalb Jahren besser - das ist insofern erstaunlich, weil es sich bei der Folge am Mittwoch nur um eine Wiederholung handelte. Für die "Babystation" war es der höchste Marktanteil seit November des vergangenen Jahres.

Den Tagessieg in der Zielgruppe sicherte sich RTL: "Die Bachelorette" erreichte 1,12 Millionen junge Zuschauer und kam damit auf 13,6 Prozent. Nur für "GZSZ" lief es zuvor mit 1,13 Millionen Zuschauern und 18,8 Prozent noch besser. Und während die Dailysoap insgesamt auf 2,26 Millionen Zuschauer kam, musste sich die Kuppelshow zur besten Sendezeit mit 1,99 Millionen begnügen. "Stern TV" erreichte am späten Abend noch sehr gute 14,9 Prozent.

Überhaupt nicht zufrieden sein kann man dagegen bei Sat.1, wo Ulrich Meyer mit "Wir sind Deutschland" zurückkehrte. Die 20 aufregendsten Momente der Deutschen wollten dann aber nur 1,37 Millionen Menschen sehen, 670.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei enttäuschenden 8,1 Prozent. Die "Sat.1-Reportage" und die "Spiegel TV Reportage" konnten diesen Wert im Anschluss mit 6,7 und 5,9 Prozent aber noch locker unterbieten.

