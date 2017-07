ProSieben mit erstem Sonntags-Sieg in diesem Jahr

© ProSieben

Beim Gesamtpublikum lag auch an diesem Sonntag der "Tatort" selbst mit einer Wiederholung locker vorn, in der Zielgruppe aber setzte sich ProSieben an die Spitze - ebenfalls mit einer Wiederholung. RTL zeigte frische Ware - und ging unter.



10.07.2017 - 09:29 Uhr von Uwe Mantel 10.07.2017 - 09:29 Uhr

Zunächst sei festgehalten: Die meistgesehene Sendung des Sonntags war der "Tatort": Obwohl es sich bei der Folge "Dicker als Wasser" nur um eine Wiederholung handelte, schalteten immerhin im Schnitt 5,67 Millionen Zuschauer ein, das war gut jeder Fünfte, der am Sonntagabend vor dem Fernseher saß. 19,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 14,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sind Werte, die noch immer hervorragend sind.

Die "Tatort"-Wiederholungszeit im Sommer bietet der Konkurrenz aber zumindest die Chance, sich sonntags zumindest beim jungen Publikum auch mal wieder an die Spitze zu setzen. Genutzt hat sie in dieser Woche ProSieben: Der Tom-Cruise-Film "Jack Reacher" bescherte dem Sender starke 16,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, gut 100.000 junge Zuschauer als beim "Tatort" sahen zu. Insgesamt hatten 2,86 Millionen Zuschauer eingeschaltet. Der letzte Sonntags-Sieg von ProSieben datiert übrigens auf den 9. Oktober, als ProSieben mit "Fuck ju Göhte" triumphierte. Und ProSieben konnte mit "John Rambo" den Marktanteil auch am späten Abend noch bei starken 15,0 Prozent halten.

Während "Jack Reacher" übrigens ebenfalls nur eine Wiederholung war, zeigte RTL mit "Der 7bte Zwerg" eine Free-TV-Premiere - ging damit aber sang- und klanglos unter. Der Animationsfilm geriet mit nur 7,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zum bitteren Flop. Nur 1,31 Millionen Zuschauer schalteten ein. Selbst das "Spiegel TV Magazin" machte seine Sache im Anschluss mit 8,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen etwas besser. RTL landete aber trotzdem zumindest noch vor Sat.1, wo "Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger" mit nur 6,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen enttäuschte. "Slumdog Millionär" lief im Anschluss zwar etwas besser, blieb mit 8,1 Prozent Marktanteil aber ebenfalls blass.

