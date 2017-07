RTL, Sat.1 & Sixx punkten mit Serien, ProSieben schwach

© RTL/Frank Dicks

Mit Wiederholungen eigenproduzierte Serien sicherte sich RTL am Donnerstagabend die Marktführung. Zufrieden sein können aber auch Sat.1 und Sixx mit ihrem Serienprogramm, während ProSieben mit einem Film chancenlos blieb



21.07.2017 - 09:48 Uhr von Uwe Mantel 21.07.2017 - 09:48 Uhr

RTL fährt mit seinen Serien-Wiederholungen am Donnerstagabend in diesem Sommer weiterhin erstaunlich gut. Eine alte Folge von "Der Lehrer" bescherte RTL zum Start in den Abend bereits ordentliche 13,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, eine zweite Folge direkt im Anschluss steigerte sich dann noch auf richtig gute 15,2 Prozent - das reichte für den klaren Tagessieg in der klassischen Zielgruppe. Selbst eine Wiederholungen der längst abgesetzten Serie "Schmidt - Chaos auf Rezept" erzielte ab 22:15 Uhr noch gute 14,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und nach 23 Uhr immerhin noch 12,6 Prozent.

Doch nicht nur RTL kann mit seinem Serien-Abend zufrieden sein, auch bei Sat.1 lief es ordentlich. Anders als bei RTL gibt's dort auch noch Erstausstrahlungen zu sehen. "Criminal Minds: Beyond Borders" gab nach zwei starken Vorwochen zwar wieder etwas ab, hielt sich mit 10,0 Prozent Marktanteil aber im zweistelligen Bereich. Angesichts eines Monatsmarktanteils von derzeit 8,1 Prozent darf man das als Erfolg werten. 1,76 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Zwei alte Folgen von "Criminal Minds" pendelten mit 9,4 und 10,9 Prozent Marktanteil ebenfalls um diese Marke. "Profiling Paris" meldete sich nach mehrmonatiger Pause nach 23 Uhr dann mit 9,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zurück. Die französische Serie läuft damit in jedem Fall deutlich besser als zuletzt "Blindspot" auf diesem Sendeplatz.

Noch m Serien-Erfolg: Bei Sixx meldeten sich "The Originals" mit starken 1,8 Prozent Marktnateil bei den 14- bis 49-Jährigen zurück. 210.000 Zuschauer sahen insgsamt zu. "The Magicians" kamen im Anschluss auf 1,4 Prozent Marktanteil, "Scream Queens" startete mit ordentlichen 1,3 Prozent in die zweite Staffel.

ProSieben hingegen blickt auf einen schwachen Donnerstagabend zurück. Der Sender zeigte nur den 15 Jahre alten Film "Ein Chef zum Verlieben", der nicht über 7,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam. Danach gab's Wiederholungen des Sixx-Formats "Horror Tattoos". Zunächst lief auch diese mit 8,2 Prozent Marktanteil schlecht, eine zweite Folge gegen 23:30 Uhr steigerte sich dann aber immerhin auf 10,6 Prozent. Das ist deutlich mehr als der Senderschnitt, der im Juli bislang bei erschreckenden 8,9 Prozent liegt.

Einen richtig schlechten Abend erwischte auch ZDFneo. "Ein Fall für zwei" zählte um 20:15 Uhr zwar noch 440.000 Zuschauer, was für 1,6 Prozent Marktanteil reichte - schon das war aber deutlich weniger als man sonst von Krimis bei ZDFneo gewohnt ist. "Morgen hör ich auf" wollten dann sogar nur 200.000 Zuschauer sehen. 0,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und katastrophale 0,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen waren das Ergebnis. In diesem Umfeld hat es natürlich auch "Volksvertreter" schwer: 120.000 Zuschauer, und Marktanteile von 0,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen wurden gemessen.

