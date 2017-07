ProSieben schnappt dem "Tatort" den Tagessieg weg

© ProSieben

Frischer Film-Stoff war am Sonntagabend Mangelware, doch auch mit Wiederholungen waren gute Quoten drin. Der "Tatort" dominierte mit über fünf Millionen Zuschauern das Feld, musste in der Zielgruppe allerdings ProSieben den Vortritt lassen.



24.07.2017 - 08:56 Uhr von Alexander Krei 24.07.2017 - 08:56 Uhr

Der Münchner "Tatort" war am Sonntag nicht einzuholen: Trotz Wiederholung waren 5,64 Millionen Zuschauer im Krimi-Fieber. Sie trieben den Marktanteil des Ersten auf starke 18,4 Prozent, nachdem zuvor schon die "Tagesschau" von 5,44 Millionen gesehen wurde. Das ZDF kam mit der Romanze "Ein Sommer auf Lanzarote" noch auf 4,42 Millionen Zuschauer und ging somit als stärkster "Tatort"-Verfolger hervor. Die Privatsender erreichten mit ihren Filmen indes allesamt jeweils weniger als zwei Millionen Zuschauer, doch zumindest in der Zielgruppe hatte ProSieben letztlich trotzdem die Nase vorn.

1,20 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer reichten, um dem Spielfilm "Die Bestimmung - Divergent" bei ProSieben den Tagessieg in dieser Altersklasse zu bescheren. Der Marktanteil belief sich auf überzeugende 12,6 Prozent. Das Rennen um die Spitze war jedoch denkbar knapp: Nur 50.000 Zuschauer trennten den Streifen letztlich vom "Tatort", der mit 11,9 Prozent Marktanteil zu überzeugen wusste. Fürs Erste ging es zudem erfolgreich weiter: Im Anschluss an den Krimi hielt die französische Komödie "Ziemlich beste Freunde" noch 3,02 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher, beim jungen Publikum stieg der Marktanteil sogar auf 12,5 Prozent.

ProSieben fiel dagegen am späten Abend mit "Underworld 4" in den einstelligen Bereich - weil man dort auch tagsüber bereits zumeist lag, verharrte der Tagesmarktanteil des Senders schließlich bei unspektakulären 9,7 Prozent, was jedoch überraschend für die Sonntags-Marktführerschaft vor RTL reichte. Die Kölner mussten sich nämlich sogar mit nur 9,3 Prozent begnügen. Für den Tiefpunkt sorgten am Nachmittag "Die Autohändler", die es auf gerade mal 4,4 Prozent brachten. Um 20:15 Uhr erzielte "Lone Ranger" mäßige 10,4 Prozent bei insgesamt 1,98 Millionen Zuschauern.

Damit war RTL zu diesem Zeitpunkt aber immerhin noch besser bedient als Sat.1, wo "Indiana Jones und der Tempel des Todes" zur besten Sendezeit bei 1,56 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 8,2 Prozent in der Zielgruppe hängen blieb. Damit war Sat.1 beim jungen Publikum auf ähnlicher Flughöhe unterwegs wie RTL II: Dort fuhr der Katastrophenfilm "Die Wolke" nämlich gute 8,0 Prozent Marktanteil ein. Abseits davon schlug sich "Promi Shopping Queen" bei Vox mit 7,4 Prozent wacker, während auch die "Trucker Babes" bei kabel eins mit 5,6 Prozent sehr ordentlich performten.

