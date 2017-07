Frauen-EM und Formel 1 dominieren den Sonntag

© ZDF

Nachdem die Partie am Samstagabend wegen heftiger Regenfälle abgesagt werden musste, traten die deutschen Fußballerinnen am Sonntagmittag im Viertelfinale gegen Dänemark an - und zogen den Kürzeren. Trotz des frühen Anstoßtermins um 12 Uhr fanden sich immerhin 5,73 Millionen Zuschauer ein, um die Partie zu verfolgen. Das trieb den ZDF-Marktanteil auf hervorragende 39,0 Prozent nach oben. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 25,4 Prozent Marktanteil sehr gut aus.

Zu leiden hatte darunter dann allerdings der ZDF-Fernsehgarten, der erst um 14 Uhr auf Sendung gehen konnte. Die ungewohnte Sendezeit schadete deutlich stärker als der erfolgreiche Vorlauf half. Nur 1,37 Millionen Zuschauer schalteten diesmal ein, fast eine Million weniger als in der vergangenen Woche. Der Marktanteil lag bei nur 9,1 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 4,9 Prozent Marktanteil erreicht.

Um 14 Uhr stand aber auch schon das nächste Sport-Event auf dem Programm, diesmal bei RTL. Der Große Preis von Ungarn in der Formel 1 ließ die Reichweite dort auf 5,3 Millionen Zuschauer steigen. Mehr Zuschauer wurden in dieser Saison nur beim Rennen in Bahrain gezählt, das allerdings auch erst um 17 Uhr stattfand. Verglichen mit dem Ungarn-Grand-Prix des vergangenen Jahres schalteten fast 700.000 Zuschauer mehr ein. Der Marktanteil lag diesmal bei 35,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 32,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Wie dem ZDF so gelang es aber auch RTL nicht, die hohe Reichweite im Anschluss zu halten."Die Autohändler" gingen nach der Formel 1 sang- und klanglos mit 8,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen unter. Nicht mal eine Million Zuschauer sah insgesamt noch zu. "Best of...! Deutschlands schnellste Rankingshow" musste sich danach sogar mit nur 8,0 Prozent Marktanteil zufriedengeben.

