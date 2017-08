ProSieben schon nachmittags mit größeren Problemen

© FOX

Stößt die Sitcom-Dauerprogrammierung bei ProSieben langsam an ihre Grenzen? In der Daytime gibt's inzwischen jedenfalls häufiger Probleme. Am Donnerstag taten sich sowohl "Die Simpsons" als auch "The Middle" und "The Big Bang Theory" schwer



04.08.2017 - 09:27 Uhr von Uwe Mantel 04.08.2017 - 09:27 Uhr

Bei ProSieben läuft der Nachmittag inzwischen seit vielen Jahren auf Autopilot: Größere Anstrengungen musste man hier schon länger nicht mehr unternehmen, weil die Sitcom-Dauerschleife stets günstig gute Quoten einfuhr. In letzter Zeit mehren sich aber die schwächeren Tage - so wie etwa an diesem Donnerstag. Während sich "How I Met Your Mother", "2 Broke Girls" und "Two and a half Men" noch auf recht ordentlichem Niveau zumindest im zweistelligen Bereich hielten, begann mit den "Simpsons" ab kurz nach 14 Uhr die Schwächephase.

So erzielten die "Simpsons" nachmittags nur Marktanteile von 7,3 und 6,8 Prozent in der Zielgruppe, "The Middle" kam im Anschluss auf 6,1 und 6,8 Prozent. Und selbst der Dauerbrenner "The Big Bang Theory" lag um kurz nach 16 Uhr nur bei 8,7 Prozent. Erst die zweite Folge um 16:30 Uhr konnte sich zumindest wieder auf 10,0 Prozent steigern. Am Vorabend funktioniert das Doppel aus "Simpsons" und "Big Bang Theory" zudem weiterhin gar nicht. Die "Simpsons" erzielten ab 18:12 Uhr schon nur magere 9,5 Prozent, Sheldon & Co. mussten sich im Anschluss sogar mit nur 7,2 Prozent zufrieden geben.

In diesem Umfeld funktionierten dann auch die Eigenproduktionen nicht: "taff" enttäuschte um 17 Uhr mit 8,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Galileo" kam um 19 Uhr nicht über 8,0 Prozent Marktanteil hinaus. Dass ProSieben in diesem Jahr generell im einstelligen Bereich festhängt, liegt also neben den großen Problemen mit Serien in der Primetime auch mit einer lange nicht gekannten Schwäche in der Daytime zusammen.

