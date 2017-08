Deluxe-Vormarsch, Kessler-Talk bei Jüngeren beliebt

© Deluxe Music

Der kleine Musiksender Deluxe Music hat sich am Donnerstag stark und auf Augenhöhe mit Nitro und Sat.1 Gold präsentiert. Michael Kessler und sein neuer Talk waren vor allem bei den Jüngeren beliebt. Und von "Sharknado 5" hätte man auch mehr erwarten können.



11.08.2017 - 09:13 Uhr von Timo Niemeier 11.08.2017 - 09:13 Uhr

Ein Blick auf die Quoten der kleinen Sender vom Donnerstag offenbart Überraschendes: Deluxe Music setzte mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 1,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen eine Duftmarke. Zur Erinnerung: Im gesamten Juli lag der Sender bei 0,8 Prozent - und das war der beste Monat in der Sendergeschichte. Der Musiksender befindet sich also nach wie vor auf dem Vormarsch - und lag zumindest am Donnerstag auf Augenhöhe mit Nitro (1,8 Prozent) und Sat.1 Gold (1,7 Prozent). ZDFneo landete mit 1,6 Prozent sogar hinter Deluxe Music.

Apropos ZDFneo: Dort startete am Donnerstagabend "Sitzheizung gibt’s nicht", der neue Comedy-Talk mit Michael Kessler. Dieser erreichte zum Auftakt 300.000 Zuschauer und 1,3 Prozent Marktanteil - es besteht also durchaus noch Luft nach oben. Recht gut lief es für Kessler, der in der ersten Sendung Bastian Pastewka und Annette Frier begrüßte, beim jungen Publikum. 160.000 Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, das sorgte in dieser Altersklasse für gute 2,2 Prozent. Der Talk konnte damit die Reichweite beim jungen Publikum im Vergleich zum Vorprogramm steigern: "Morgen hör ich auf" erreichte direkt zuvor nur 110.000 junge Zuschauer und 1,3 Prozent. Insgesamt sahen 350.000 Menschen zu.

Recht gut lief bei ZDFneo am späten Abend dann auch die Comedyserie "Im Knast". Die zwei gezeigten Folgen wurden von jeweils 200.000 Menschen gesehen, beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil bei überschaubaren 1,1 und 1,4 Prozent. Dafür sah es bei den jungen Zuschauern mit 2,2 und 2,7 Prozent deutlich besser aus. Am Vorabend überzeugte schon "Bares für Rares" mit bis zu durchschnittlich 850.000 Zuschauern und 3,4 Prozent beim Gesamtpublikum.

Im Pay-TV feierte unterdessen der neueste "Sharknado"-Film seine Premiere. Der fünfte Teil der Reihe brachte es bei Syfy zur besten Sendezeit allerdings nur auf 30.000 Zuschauer. Sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum stand am Ende ein Marktanteil in Höhe von 0,1 Prozent für "Global Swarming". Aufgrund der Popularität der Marke "Sharknado" hatte man hier wohl mit ein wenig mehr Zuschauern gehofft.

Teilen