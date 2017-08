AGOF veröffentlicht ab Herbst täglich Web-Reichweiten

© AGOF

Am Mittwoch veröffentlichte die AGOF erstmals die "Daily Digital Facts" - damit lassen sich nun die Reichweiten der Internet-Angebote für jeden einzelnen Tag angeben. Ab Herbst werden diese dann tagesaktuell am nächsten Morgen veröffentlicht.



In der Fernsehbranche ist man es seit Jahren gewohnt: Am nächsten Morgen gibt es für alle nachlesbar den Leistungsnachweis in Form der Einschaltquoten. Tagesaktuelle Reichweiten soll es künftig auch für Internet-Angebote geben - bislang wurden diese nur in monatlicher Form veröffentlicht. Die Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung, kurz AGOF, hat am Mittwoch nun aber erstmals ihre "Daily Digital Facts" vorgelegt, die die bisherigen "Digital Facts" ablösen.

Nun ist es also erstmals möglich, die Reichweiten für jedes von der AGOF gemessene Angebot für jeden einzelnen Tag oder beliebige Zeiträume ausgeben zu lassen. In einem ersten Schwung wurden nun die Daten für den Zeitraum zwischen dem 1. April und 31. Juli auf einen Schlag veröffentlicht. Auch für die Monate August und September werden im jeweils darauffolgenden Monat nochmal alle Tage in einem Rutsch veröffentlicht, noch in diesem Herbst - also voraussichtlich für die Oktober-Zahlen - soll das dann allerdings in Form der täglichen Über-Nacht-Berichterstattung geschehen.

Damit wird es künftig beispielsweise möglich sein, nachzuvollziehen, wie die Zugriffszahlen auf Internet-Angebote nach großen Ereignissen - ob in positiver oder negativer Hinsicht - ausfallen. So zeigt eine erste Auswertung zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 14. Mai: Am Wahl­sonntag waren 48 Prozent der Onliner aus diesem Bundesland auf Webseiten aus dem Themen­bereich Nachrichten & Politik unterwegs. Damit surften im Gegensatz zum Vortag 14,7 Prozent mehr User auf Newsportalen. Verstärkt Frauen und besonders User im Alter von 30-39 Jahren nutzten das Internet als Informationsquelle. Und auch die Nachberichterstattung zur Wahl wurde aufmerksam im Netz verfolgt: Auch am Montag, den 15. Mai waren noch 47,7 Prozent der Onliner aus Nordrhein-Westfalen auf Newsseiten anzutreffen.

Björn Kaspring, Vorstandsvorsitzender der AGOF: "Mit dem Start der daily digital facts hat die AGOF eines ihrer wohl ambitioniertesten Projekte der vergangenen Jahre realisiert. In nur eineinhalb Jahren haben wir alle unsere Prozesse und Systeme neu aufgestellt und das bei gleichzeitigem störungsfreien Aufrechterhalten des Regelbetriebs. Das Ergebnis: Eine zeitgemäße, wegweisende und qualitativ-hoch­wertige Planungsgrundlage für den digitalen Markt. Damit hat die AGOF einmal mehr ihre Leistungs­fähigkeit und Innovationskraft bewiesen und ist ihrem Ruf als digitale Instanz gerecht geworden."

Einstweilen hier aber nochmal die Monats-Auswertung für den Juli

Die 15 reichweitenstärksten Nachrichten-Angebote (mobil+stationär; sofern von der AGOF gemessen*):

Bevölkerung

ab 10 Jahre

Unique User

7/2017

in Mio. Veränderung

zum

Vormonat Veränderung

zum

Vorjahr Focus Online

22,40

+ 6,9 % + 12,7 % Bild

21,87

+ 1,7 % + 4,6 % Spiegel Online

20,60

+ 5,2 % + 4,9 % Welt

20,19 + 7,1 % + 22,7 %

(VJ ohne N24) Süddeutsche.de

11,76

+ 7,2 % + 6,0 % n-tv.de

11,74

+ 1,2 % - 4,6 % Zeit Online

11,63

+ 1,6 % + 6,5 % Stern 10,69

- 2,6 % + 14,8 % FAZ.net 9,32

+ 1,7 % + 11,6 % RP-Online

7,52

+ 9,6 % + 21,7 % Funke Medien NRW

6,82

+ 2,9 % Huffington Post

6,41

- 2,0 % + 5,8 %

Express Online

5,88

+ 22,0 % + 45,2 % Der Tagesspiegel

5,38

+ 8,5 % + 17,7 % Merkur.de

5,06

+ 19,3 %

+ 60,1 %

Quelle: AGOF, Angaben ohne Gewähr

*tagesschau.de und heute.de lassen ihre Reichweite nicht von der AGOF messen.

