Merkel bei RTL beliebter als Schulz, Delle bei "PBB"

Für den Film "96 Hours - Taken 3" lief es bei RTL am Sonntagabend recht gut, danach gab der Talk mit Angela Merkel aber viele Zuschauer ab. Eine kleine Quoten-Delle gab es für "Promi Big Brother", so schlecht wie vor einer Woche lief es aber nicht.



21.08.2017 - 09:08 Uhr von Timo Niemeier 21.08.2017 - 09:08 Uhr

Mit gerad einmal 1,10 Millionen Zuschauern und 6,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ist der Townhall-Talk von Peter Kloeppel mit Martin Schulz in der vergangenen Woche kein wirklicher Straßenfeger gewesen. Das war dann auch das Gespräch mit Angela Merkel an diesem Sonntag nicht, etwas mehr Zuschauer als der SPD-Kanzlerkandidat konnte die Kanzlerin aber doch anlocken. 1,45 Millionen Menschen entschieden sich für "An einem Tisch mit Angela Merkel", das hatte 9,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zur Folge.

Verglichen mit dem Vorprogramm ist das aber eine Enttäuschung: Der Film "96 Hours - Taken 3" lockte zur besten Sendezeit 2,56 Millionen Menschen vor die TV-Geräte, 1,34 Millionen davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Beim jungen Publikum entsprach das guten 13,0 Prozent Marktanteil. Am Vorabend kam "Vermisst" sogar auf 3,53 Millionen Zuschauer und 15,6 Prozent.

Sat.1 musste am Sonntag bei "Promi Big Brother" den niedrigsten Marktanteil seit vergangenem Montag hinnehmen - die Sendung lag damit aber noch immer deutlich über dem Senderschnitt. 760.000 junge Zuschauer schalteten ein und bescherten Sat.1 damit 11,8 Prozent Marktanteil. Damit lief es in dieser Woche am traditionell eher schwierigen Sonntag deutlich besser als vor sieben Tagen: Damals rutschte die Show auf 8,7 Prozent ab und erzielte damit einen neuen Tiefstwert in der Geschichte des Formats. Insgesamt sahen an diesem Sonntag 1,59 Millionen Menschen zu, das waren rund 200.000 mehr als vor einer Woche.

In der Primetime erreichte Sat.1 mit dem Film "Monsieur Claude und seine Töchter" 9,1 Prozent Marktanteil und lag damit recht deutlich hinter ProSieben, das mit "Ender’s Game" auf 10,6 Prozent kam. 1,72 Millionen Zuschauer in Sat.1 standen hier 1,80 Millionen Zuschauer bei ProSieben gegenüber. "Galileo" landete am Vorabend bei ziemlich guten 13,3 Prozent - der Jahresbestwert des Magazins liegt bei 13,5 Prozent. Bei Sat.1 dagegen verlor "Der Wunschbaum" nach einem ohnehin schon schwachen Auftakt noch an Zustimmung: Lediglich 840.000 Menschen schalteten die neueste Folge ein, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei enttäuschenden 5,2 Prozent.

Überhaupt kein Glück hatte dagegen RTL II mit seinen Filmen: "Walking on Sunshine" sahen sich nur 380.000 Menschen an, das entsprach 2,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Diesen Wert holte danach auch "Rock of Ages", das ab 22:10 Uhr nur noch von 250.000 Menschen gesehen wurde.

