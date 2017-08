"Ninja Warrior" hält RTL im Spiel, ProSieben & Sat.1 leiden

© RTL

RTL kann sich weiterhin über ganz starke "Ninja-Warrior"-Quoten freuen, sonst war es ein schwieriger Tag. Das haben auch ProSieben und Sat.1 mitbekommen, die am Samstag über weite Strecken hinweg nichts reißen konnten.



27.08.2017 - 09:26 Uhr von Timo Niemeier 27.08.2017 - 09:26 Uhr

"Ninja Warrior Germany" war das mit Abstand erfolgreichste Samstags-Programm bei den jungen Zuschauern: Mit 1,32 Millionen Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sicherte sich die RTL-Show den Tagessieg. Das entsprach zudem starken 19,1 Prozent - die Show kratzt also weiterhin an der 20-Prozent-Marke. Insgesamt schalteten 2,36 Millionen Menschen ein, keine andere Sendung lief am Samstag im Privatfernsehen noch besser. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum betrug 10,3 Prozent.

Die guten Quoten der Show halfen schließlich auch "The Big Music Quiz", das im Anschluss noch auf 770.000 junge Zuschauer und 13,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Insgesamt schalteten 1,33 Millionen Menschen ein. Sonst lief es für RTL am Samstag aber eher schlecht, zweistellige Marktanteile waren die Ausnahme. Ein paar Folgen des "Blaulichtreports" am Vormittag und das Formel-1-Qualifying aus Belgien (12,1 Prozent) waren die positiven Ausreißer. Am Nachmittag hagelte es reihenweise schlechte Quoten im teils tief einstelligen Bereich, auch "RTL Aktuell" holte nur 9,9 Prozent.

Noch schlechter erging es ProSieben und Sat.1, die sich ebenfalls schwer taten und sich zusätzlich auf keine Quoten-Rakete in der Primetime verlassen konnten. Bei ProSieben holte eine Folge der "Simpsons" zur Mittagszeit 12,8 Prozent, doch sonst sah es zwischen 10 und 20:15 Uhr zappenduster aus. Weder "Two and a Half Men" noch "The Big Bang Theory" oder "Galileo" konnten zufriedenstellende Quoten einfahren. Der Film "Sieben verdammt lange Tage" steigerte sich in der Primetime immerhin auf 10,4 Prozent, 1,18 Millionen Menschen sahen zu. Mit "Stoker" landete der Streifen im Anschluss aber bei lediglich 4,8 Prozent und geriet damit zum Totalausfall.

Sat.1 schaffte gar das Kunststück, zwischen 6 und 0 Uhr kein einziges Mal über die 10-Prozent-Marke zu springen. "Küss den Frosch" wollten zur besten Sendezeit nur 630.000 Menschen sehen, das entsprach 4,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Der Chaos-Dad" performte danach mit 6,4 Prozent nur bedingt besser. Und so blieb Sat.1 am Samstag bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 6,1 Prozent hängen, ProSieben lag davor bei lediglich 7,5 Prozent. RTL sicherte sich die Marktführerschaft, holte allerdings auch nur 11,6 Prozent.

Teilen