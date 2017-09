Zeitenwende? ZDFneo schiebt sich erstmals vor RTL II

© ZDFneo

Beachtliche Entwicklung auf dem TV-Markt: ZDFneo ist im August erstmals der Sprung unter die acht meistgesehenen Sender gelungen - und lag beim Gesamtpublikum vor RTL II. Sat.1 Gold und ProSieben Maxx steigerten sich auf Rekord-Niveau.



01.09.2017

Durch die Fragmentierung herrscht viel Bewegung auf dem Fernsehmarkt - so viel, dass nun lange in Stein gemeißelte TV-Gesetze nicht mehr gelten. Denn im August hat ZDFneo erstmals die Riege der acht Vollprogramme aufgemischt und sich vor RTL II geschoben. Mit einem Rekord-Gesamtmarktanteil von 3,2 Prozent lag der Sender im August auf dem achten Rang. Der bisherige Bestwert aus dem Mai und Juni, als ZDFneo erstmals die Marke von drei Prozent knackte, konnte somit noch einmal locker überboten werden. Zur Erinnerung: Im August 2016 lag der Marktanteil von ZDFneo bei 2,5 Prozent, ein weiteres Jahr zuvor sogar bei nur 1,7 Prozent. Rechnet man noch das Hauptprogramm und ZDFinfo dazu, dann lag die ZDF-Familie beim Gesamtpublikum übrigens klar vor ProSiebenSat.1.

Bei den 14- bis 49-Jährigen gab's im August für ZDFneo derweil zwar keinen neuen Rekord, doch mit 2,0 Prozent setzte sich der öffentlich-rechtliche Sender zusammen mit Nitro an die Spitze der Kleinen. Nitro musste im Vergleich zum Vormonat leicht abgeben, behauptete sich aber erneut locker gegen den Discovery-Sender DMAX, der sich gegenüber Juli um 0,2 Prozentpunkte auf 1,8 Prozent Marktanteil verbesserte und damit auf Vorjahres-Niveau landete. Und noch ein weiterer Männersender war im August sehr stark unterwegs: ProSieben Maxx verbuchte dank Wrestling, Football und Animes einen Marktanteil von 1,5 Prozent in der Zielgruppe und damit genauso viel wie im Rekord-Monat Mai.

Derartige Nachrichten wird man bei ProSiebenSat.1 angesichts der jüngsten ProSieben-Schwäche gerne lesen. Und noch ein weiterer kleiner Sender der Gruppe war erfolgreich: Sat.1 Gold markierte mit 1,7 Prozent Marktanteil den besten Wert seit mehr als zwei Jahren und wiederholte damit den Bestwert von damals. Konkurrent RTLplus zeigte sich davon übrigens unbeeindruckt und knackte bei den 14- bis 49-Jährigen erstmals seit Januar die Marke von einem Prozent. Beim Gesamtpublikum waren wie schon in den Monaten zuvor 1,1 Prozent drin, Sat.1 Gold verzeichnete hier aber sogar 1,5 Prozent und setzte sich im Duell der Best-Ager-Kanäle erneut durch.

MA 14-49

+/-

Vormonat

+/-

Aug 16 MA gesamt

ZDFneo

2,0

+0,1

+0,5

3,2 Nitro

2,0

-0,1

+0,5

1,7 Super RTL 2,0

-0,1

+/-0

1,7 DMAX

1,8

+0,2

+/-0

1,0 Sat.1 Gold

1,7

+0,1

+0,2 1,5 ProSieben Maxx

1,5

+0,1

+0,5

0,8 Comedy Central (14-2 Uhr) 1,3

-0,1

--

0,5 Kika

1,3

+/-0

+0,3 1,0 ZDFinfo

1,2

-0,2

-0,1

1,2 Sixx 1,2

+/-0

-0,1

0,7 N24 1,1

-0,2

-0,5

1,0 Disney Channel

1,1

-0,2

-0,1

0,8 RTLplus 1,0

+0,1

+0,4

1,1 Phoenix

0,9

+0,1

+/-0 1,2 n-tv 0,9

-0,2

-0,2

1,2 Viva (6-14 Uhr)

0,9

-0,1

--

0,4

Arte 0,8

+0,1

+/-0

1,1

Tele 5

0,8

+/-0

-0,1

0,7

3sat 0,7

+/-0

+/-0 1,2

Deluxe Music

0,7

-0,1

+0,3

0,3 Sport1 0,7

-0,2

-0,1 0,7 Nick

0,6

-0,2

-0,2

0,5 TLC 0,6

+0,1

+0,2

0,4 Eurosport 1

0,5

-0,1

+0,2

0,8

One

0,5

-0,2

+0,1 0,6

kabel eins Doku

0,4 +/-0 -- 0,3 Tagesschau 24 0,3 +/-0 -- 0,3

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 3 bis 3 Uhr. Quelle: DWDL.de-Recherche

Der Frauensender Sixx kam indes auf 1,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - gut möglich, dass noch etwas mehr drin gewesen wäre, hätte man wie in den Jahren zuvor die Late-Night-Show zu "Promi Big Brother" ausgestrahlt. Der zu Discovery gehörende Frauensender TLC verbesserte sich leicht auf 0,6 Prozent und lag damit immerhin 0,2 Prozentpunkte über dem Wert vom August 2016. Eher nach unten zeigen aktuell dagegen die Quoten von Tele 5: Im August reichte es beim Gesamtpublikum nur noch für 0,7 Prozent. Schwächer lief's zuletzt vor über drei Jahren. Und auch in der Zielgruppe sah es mit 0,8 Prozent vergleichsweise mäßig aus.

Verluste mussten im August die Nachrichtensender hinnehmen: So erreichte n-tv zwar gute 1,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, fiel in der Zielgruppe aber erstmals seit Mitte 2015 unter die Marke von einem Prozent. Genau genommen wurden 0,9 Prozent eingefahren. Das war genauso viel wie bei Phoenix, bedeutete gegenüber dem Vormonat aber ein Minus von 0,2 Prozentpunkten. So groß fiel auch der Verlust von N24 aus, doch mit 1,1 Prozent lag der Berliner Sender zumindest beim jungen Publikum vor der Konkurrenz aus Köln. Rechnet man den Timeshift-Sender N24 Doku hinzu, dann waren unterm Strich 1,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen drin.

Im Bereich der Sportsender erwischte Sport1 keinen allzu berauschenden Monat. Der Marktanteil ging bei den 14- bis 49-Jährigen um 0,2 Prozentpunkte auf nur noch 0,7 Prozent zurück. Schwächer lief's für Sport1 zuletzt im EM-Monat Juni 2016. Auch die "Doppelpass"-Rückkehr aus der Sommerpause hat somit nicht nennenswert geholfen, stattdessen machte sich das Fehlen der 2. Liga durchaus ein Stück weit bemerkbar. Eurosport 1 lag aber dennoch hinter Sport1 - zumindest beim jungen Publikum. Insgesamt setzte sich der Konkurrent mit 0,8 Prozent Marktanteil wie auch schon im Juli im Sportsender-Duell durch.

Kika mit schwächstem Wert seit drei Jahren

Für den öffentlich-rechtlichen Kinderkanal war der August nicht von Erfolg geprägt. Bewegte man sich zu Jahresbeginn noch auf Augenhöhe mit Super RTL, so ist der Kölner Konkurrent zuletzt enteilt. Mit nur 16,9 Prozent Marktanteil verzeichnete der Kika in der Kernzielgruppe der 3- bis 13-Jährigen den niedrigsten Wert seit Juni 2014. Super RTL kam - zusammen mit seinem Ableger Toggo Plus - dagegen auf 21,4 Prozent. Damit lag man 0,8 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahresmonats. Der Disney Channel und Nick mussten sich erneut mit deutlich niedrigeren Marktanteilen zufriedengeben.

MA 3-13

+/-

Vormonat

+/-

Aug 16 MA 14-49

20:15-0:00 Super RTL inkl. Toggo Plus 21,4 +0,7 +0,8

2,2 Kika

16,9

-1,8

-2,1

---

Disney Channel

9,3 +0,4

-0,6

1,1

Nick 8,1 -0,4 -0,9 0,4

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 3 bis 3 Uhr. Quelle: DWDL.de-Recherche

Dritte Programme: RBB, WDR und BR im Aufwind

Das WDR Fernsehen hat sich im August auf den vierten Platz unter den Dritten Programmen vorgearbeitet. Mit einem Marktanteil von 6,6 Prozent legte der Sender in seinem Sendegebiet nun schon zum dritten Mal in Folge leicht zu - gegenüber August 2016 betrug das Plus sehr respektable 0,8 Prozentpunkte. Auch das BR Fernsehen steigerte sich in diesem Zeitpunkt um 0,8 Prozentpunkte, fürs RBB Fernsehen ging es innerhalb eines Jahres sogar um 0,9 Prozentpunkte nach oben. Mit 6,2 Prozent Marktanteil verbuchte der Sender den besten Monatswert seit zwei Jahren. Das HR Fernsehen verlor dagegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um satte 1,4 Prozentpunkte und war mit 5,2 Prozent das Schlusslicht unter den Dritten, die zusammen bundesweit übrigens auf 13,0 Prozent Marktanteil kamen.

MA

ab 3

+/-

Vormonat MDR 9,4 -0,6 NDR 7,8 -0,3

BR 7,0

+/-0

WDR 6,6

+0,1

SWR 6,5 +/-0

RBB 6,2 +0,4 HR 5,2

-0,1



Marktanteile jeweils im eigenen Sendegebiet. Quelle: DWDL.de-Recherche

Die Monatsmarktanteile im Pay-TV

Einen kräftigen Sprung nach oben hat das Pay-TV im August gemacht: Der Marktanteil der auf der Sky-Plattform vertretenen Sender lag bei rekordverdächtigen 5,1 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Das war mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr und lässt sich unter anderem mit den deutlichen Quoten-Anstieg der Bundesliga erklären, die an den ersten beiden Spieltagen mit Marktanteilen von fast 20 Prozent am Samstagnachmittag sämtliche frei-empfangbare Sender hinter sich ließ. Hinzu kommen die Spitzen-Quoten von "Game of Thrones": Bis zu 490.000 Zuschauer zählten die Folgen auf linearem Wege bei Sky Atlantic.

