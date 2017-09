Tolle Quoten: HR profitiert von Bombenentschärfung

© hr

Weil am Sonntag in Frankfurt eine Weltkriegsbombe entschärft werden musste, stellte der HR sein Programm um. Und es hat sich gelohnt: Viele Zuschauer informierten sich beim Sender und ließen so die Quoten in ungeahnte Höhen steigen.



04.09.2017 - 09:56 Uhr von Timo Niemeier 04.09.2017 - 09:56 Uhr

Der HR hat am Sonntag einen überaus erfolgreichen Tag erlebt. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 2,9 Prozent war man erster Verfolger der großen acht Sender und setzte sich noch vor ZDFneo und die anderen Dritten. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag man auf Augenhöhe mit Nitro und vor DMAX, 3sat und allen anderen, kleineren Sendern. Zu diesem Erfolg beigetragen hat ganz maßgeblich die Bombenentschärfung in Frankfurt, die am Sonntag über weite Strecken hinweg Teil des Programms war.

Schon um 6 Uhr in der Früh ging der Sender on Air und erreichte mit "Hessen Extra" 140.000 Zuschauer. National entsprach das einem Marktanteil in Höhe von 3,7 Prozent, im Sendegebiet landete man schon zu dieser Uhrzeit bei starken 26,4 Prozent. Und so ging es dann weiter: Eine fast fünfstündige Sendung kam ab 10 Uhr auf 540.000 Zuschauer und 30,8 Prozent Marktanteil im HR-Gebiet. National wurden 4,5 bei allen und 4,9 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern gemessen.

Auch am späten Nachmittag war die Bombenentschärfung noch zu 5,3 Prozent im gesamten Bundesgebiet und 42,2 Prozent Marktanteil im Sendegebiet gut - rund 800.000 Zuschauer verfolgten die HR-Sendung ab 17 Uhr. Spürbar zurück gingen die Quoten dann erst ab 20:15 Uhr: Eine Zusammenfassung des Tages wollten da nur noch 360.000 Menschen sehen. Und während das insgesamt nur noch zu 1,0 Prozent reichte, waren es in Hessen und Umgebung immerhin noch 6,9 Prozent.

