"Love Island" mit Rekord sogar vor Sat.1-"House Rules"

So langsam scheint "Love Island" bei RTL II angekommen zu sein, am Mittwoch erreichte das Format den besten Marktanteil sowie die meisten Zuschauer auf dem späten Sendeplatz. Sat.1 sah dagegen mal wieder ganz alt aus.



21.09.2017 - 09:05 Uhr von Timo Niemeier 21.09.2017 - 09:05 Uhr

Der leichte Aufwärtstrend von "Love Island" hat sich noch einmal spürbar beschleunigt: Am Mittwoch sahen 770.000 Menschen zu, wie in der Sendung erstmals ein Pärchen Sex hatte. Das war die höchste Reichweite auf dem 22:15-Uhr-Sendeplatz. Lediglich die Auftaktshow hatte mit 980.000 Zuschauern eine höhere Reichweite, diese lief aber auch zur besten Sendezeit. Der Marktanteil beim jungen Publikum fiel am Mittwoch mit 7,4 Prozent so hoch aus wie noch nie.

Marktanteils-Trend: Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe



"Love Island" konnte vermutlich aber nicht nur durch die Sex-Geschichte und das Dauerfeuer der "Bild"-Zeitung profitieren, auch das Vorprogramm half kräftig beim Aufschwung. "Hurra - Unser neues Baby ist da" kam schon zu Beginn der Primetime auf 950.000 Zuschauer und gute 6,5 Prozent Marktanteil. "Babys! Kleine Wunder - Großes Glück" steigerte sich danach sogar noch auf 1,20 Millionen und 7,4 Prozent. Und weil auch "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" am Vorabend mit 8,3 und 8,8 Prozent Marktanteil überzeugten, landete RTL II am Ende bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 6,4 Prozent - nur 0,4 Prozentpunkte hinter Vox.

Am besten sah es in der Primetime beim jungen Publikum für RTL aus: Mit 12,1 Prozent Marktanteil lief es für "Die 25" aber nicht überragend, 2,36 Millionen Menschen sahen insgesamt zu. ProSieben versammelte mit dem Film "Hüter der Erinnerung - The Giver" 1,39 Millionen Menschen vor den TV-Geräten, das entsprach 9,3 Prozent in der Zielgruppe. Erneut völlig abgeschlagen war Sat.1: "House Rules" erreichte nur 1,01 Millionen Zuschauer, das entsprach 5,2 Prozent beim jungen Publikum. Das Format kam lediglich auf 500.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren und musste sich damit sogar "Love Island" geschlagen geben. Die anderen RTL-II-Formate lagen ohnehin deutlich vor der Renovierungsshow.

