"RTL Samstag Nacht – Best Of" war für RTLplus kein Hit

Weil man keine ganzen Folgen senden darf, versuchte RTLplus sein Glück mit Best-Of-Folgen von "RTL Samstag Nacht". Ein Erfolg waren die vierzig Folgen für den Sender, der zum Start in den Abend mit "Magnum" auf keinen grünen Zweig kam, aber nicht.



24.09.2017 - 09:49 Uhr von Marcel Pohlig 24.09.2017 - 09:49 Uhr

Dem Wunsch nach ganzen Folgen konnte RTLplus aus rechtlichen Gründen nicht entsprechen, versuchte es aber immerhin mit vierzig Best Ofs von "RTL Samstag Nacht". Ein wirklicher Hit waren die für den Sender aber nicht. Zwar gab es vereinzelte Ausreißer – letztlich stand aber in der Zielgruppe nur einmal eine 1 vor dem Komma, deutlich häufiger dagegen landeten die Sketche nur knapp im messbaren Bereich. Die letzte der vierzig Folgen wurde am Samstag von insgesamt 70.000 Zuschauern gesehen. Das entspricht mageren 0,3 Prozent. In der Zielgruppe schalteten 40.000 Zuschauer ein, was 0,5 Prozent.

Im Schnitt erreichten alle Folgen von "RTL Samstag Nacht – Best Of" in der Zielgruppe ein halbes Prozent und insgesamt nur rund 0,4 Prozent. 80.000 Zuschauer schalteten im Schnitt ein. Dennoch bleiben die Sketche nun erst einmal im Programm. Die Wiederholung der ersten beiden Best-Of-Folgen brachten es im Anschluss auf jeweils 0,7 Prozent in der Zielgruppe und 0,4 und 0,5 Prozent beim Gesamtpublikum. Damit lief es immerhin aber noch besser als für "Magnum" das mit drei Folgen in der Primetime nur 30.000 bis 40.000 Zuschauer einschalteten. RTLplus erreichte damit nur 0,1 bis 0,2 Prozent und konnte auch in der Zielgruppe nicht viel bewegen. Die erste Folge bewegte sich dort im nicht-messbaren Bereich, die weiteren zwei Folgen erreichten nur 20.000 Zuschauer und damit 0,2 beziehungsweise 0,3 Prozent.

Einen insgesamt guten Abend verzeichnete ZDFneo. Der Spielfilm "Tod einer Brieftaube" unterhielt dort zur besten Sendezeit 1,20 Millionen Zuschauer. ZDFneo erzielte damit tolle 4,4 Prozent, musste sich in der jüngeren Altersgruppe allerdings mit 150.000 Zuschauern und 1,8 Prozent begnügen. "Heist – Der letzte Coup" unterhielt anschließend noch 520.000 Zuschauer und "Das Penthouse" im Anschluss daran 300.000 Zuschauer. Beide Filme brachten es damit auf jeweils 2,2 Prozent. In der Zielgruppe sahen 70.000 Zuschauer "Heist", womit ZDFneo einen Marktanteil von mauen 1,0 Prozent markierte. "Das Penthouse" fiel anschließend auf 40.000 Zuschauer und miese 0,7 Prozent.

Bei Super RTL war unterdessen der "Super Toy Club" das meistgesehene Programm des Samstags. Ähnlich wie am Abend zuvor, sahen 530.000 Zuschauer im Vorabendprogramm zu. In der Zielgruppe waren 200.000 Zuschauer dabei, was guten 3,1 Prozent entspricht. "Werner – Das muß kesseln" konnte dagegen in der Primetime nicht viel bewegen und erreichte lediglich 370.000 Zuschauer. In der Zielgruppe schalteten nur 110.000 Zuschauer ein, womit Super RTL magere 1,4 Prozent erreichte und noch hinter den Disney Channel fiel, der mit "Pocahontas II" 140.000 Zuschauer versammelte und damit einen Marktanteil von 1,7 Prozent erreichte. Insgesamt schalteten allerdings nur 270.000 Zuschauer ein.

Bei Nitro brachte unterdessen auch "Law & Order: Special Victims Unit" keine Besserung. 60.000 Zuschauer sahen die erste Folge des Abends, womit Nitro 0,7 Prozent erreichte. Bis zur dritten ging es auf 1,1 Prozent nach oben. Wirklich schlechter lief es für "Walker, Texas Ranger" hier allerdings auch nicht. Insgesamt steigerte sich Nitro im Laufe der drei Folgen von 190.000 auf 300.000 Zuschauer. "Longmire" unterhielt mit zwei Folgen anschließend 170.000 beziehungsweise 150.000 Zuschauer. In der Zielgruppe lief es für die Serie mit jeweils 20.000 Zuschauer sehr mies. Nitro erreichte am späten Samstagabend mit "Longmire" nur desaströse 0,2 und 0,4 Prozent.

