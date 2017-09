"Höhle der Löwen" mit weiteren Einbußen auf hohem Niveau

© Vox/Bernd-Michael Maurer

Die Quoten sind nach wie vor stark, doch der Trend zeigt derzeit eher nach unten: "Die Höhle der Löwen" verzeichnete am Dienstag bei Vox noch einmal einige Zuschauer weniger als vor sieben Tagen. Für Sat.1 gab's dagegen überhaupt nichts zu holen.



27.09.2017 - 08:55 Uhr von Alexander Krei 27.09.2017 - 08:55 Uhr

Die vierte Staffel der "Höhle der Löwen" kann aktuell nicht ganz mithalten mit den Rekord-Quoten des Vorjahres. In dieser Woche, als Georg Kofler erstmals als Ersatz für Judith Williams zu sehen war, ging die Reichweite der Vox-Gründershow auf 2,43 Millionen Zuschauer zurück - im Vergleich zur Vorwoche kamen den "Löwen" damit noch einmal eine Viertelmillion Zuschauer abhanden, sodass unterm Strich der schwächste Wert seit fast zwei Jahren stand.

Gleiches gilt für die Zielgruppe, wo das Format mit 1,36 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern diesmal auf 14,7 Prozent Marktanteil kam. Zum Vergleich: Vor einem Jahr lag der schwächste Wert bei 15,8 Prozent, gleich mehrfach übersprang "Die Höhle der Löwen" damals sogar die Marke von 19 Prozent. Das Jammern findet allerdings auf hohem Niveau statt, immerhin bewegt sich die Sendung nach wie vor weit über den Normalwerten von Vox und war auch in dieser Woche wieder Spitzenreiter in der Primetime.

So erreichte eine neue Folge von "Bones - Die Knochenjägerin" bei RTL zunächst 13,7 Prozent Marktanteil, ehe eine Wiederholung nicht über 11,5 Prozent hinauskam. "CSI" fiel anschließend sogar zwischenzeitlich in den einstelligen Bereich. Dort verharrte ProSieben derweil fast durchgängig: Sowohl "Die Simpsons" als auch "Family Guy" schlugen sich mit Marktanteilen zwischen 8,9 und 9,9 Prozent allenfalls mäßig, erst gegen Mitternacht verzeichnete "The Flash" überraschend fast zwölf Prozent in der Zielgruppe.

Völlig desolat verlief der Abend zudem für Sat.1, wo die Film-Premiere "Love is in the Air" mit gerade mal 1,44 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 6,0 Prozent in der Zielgruppe enttäuschte und "Akte 20.17" sogar nicht über 4,9 Prozent hinauskam. Mit nur 7,0 Prozent Marktanteil lief's für Sat.1 dann auch in der Endabrechnung schlecht. Vox kam dank seiner Löwen, in deren Windschatten "Meine Familien-Firma" mit 11,3 Prozent überzeugte, am Dienstag auf durchschnittlich 9,4 Prozent und belegte damit Rang drei hinter RTL und ProSieben.

