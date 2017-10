"XY" und Krimis: ZDF & ZDFneo deklassieren Konkurrenz

© ZDF/Thomas R. Schumann

Mit einem Betrugs-Special von "Aktenzeichen XY" hat das ZDF am Mittwoch einen neuen Jahresbestwert eingefahren. Hinzu kam ein starkes ZDFneo, das in der Primetime auf Rang zwei lag. Vor allem Das Erste sah dagegen ganz schwach aus.



05.10.2017 - 08:53 Uhr von Timo Niemeier 05.10.2017 - 08:53 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil von 15,4 Prozent hat das ZDF den Mittwoch spielend gewonnen, kein anderer Sender kam überhaupt auf einen zweistelligen Wert. Hinzu kommt noch ZDFneo, das mit 4,7 Prozent glänzte und unter anderem ProSieben, kabel eins und RTL II hinter sich ließ. Keine Frage: Beim ZDF und bei ZDFneo hat man in den vergangenen Monaten und Jahren vieles richtig gemacht, inzwischen erntet man schon seit einiger Zeit die Früchte des Erfolgs.

So kam "Aktenzeichen XY" mit einem Betrugs-Special am Mittwoch auf 5,91 Millionen Zuschauer - das war der höchste Wert, der in diesem Jahr bislang gemessen wurde. Der Marktanteil lag bei 20,1 Prozent. Überflüssig zu betonen, dass das ZDF damit der erfolgreichste Sender in der Primetime war. Auch beim jungen Publikum sicherte sich Rudi Cerne mit 1,23 Millionen Zuschauern und 13,4 Prozent Marktanteil den Primetime-Sieg - noch vor RTL. Nur "GZSZ" und die "Tagesschau" hatten noch etwas mehr junge Zuschauer. Da die Daytime und der Vorabend gut wie immer liefen, kletterte auch der Tagesmarktanteil nach oben. Kleiner Wermutstropfen: "Bares für Rares" tat sich mit 4,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen so schwer wie seit Wochen nicht mehr. Insgesamt war die Trödelshow mit 2,69 Millionen Zuschauern und 23,9 Prozent Marktanteil aber eine sichere Bank.

Fast noch etwas höher zu bewerten ist aber der derzeitige Erfolg von ZDFneo, das nun erneut aufhorchen ließ. Mit einer Wiederholung von "Ein starkes Team" erreichte der Sender zur besten Sendezeit 2,65 Millionen Zuschauer und 9,0 Prozent Marktanteil. Damit hatte man in der Primetime gleich hinter dem ZDF die meisten Zuschauer. Weder Das Erste noch RTL konnten da mithalten. Beim jungen Publikum holte die Krimi-Wiederholung ebenfalls gute 3,2 Prozent. "Wilsberg" sahen im Anschluss noch 1,58 Millionen Menschen, hier lag der Marktanteil beim Gesamtpublikum bei ebenfalls starken 6,9 Prozent. Und auch mit "Candice Renoir" kann man angesichts von 750.000 Zuschauern und 5,6 Prozent sehr zufrieden sein.

Bitter verlief der Abend für Das Erste: So sahen sich noch 4,96 Millionen Menschen die "Tagesschau" an, das entsprach 17,4 bei allen und 16,1 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern. Danach rauschten Reichweiten und Marktanteile aber in die Tiefe: Das Glaubensdrama "So auf Erden" wollten nur 1,92 Millionen Menschen sehen, der Marktanteil beim Gesamtpublikum blieb bei schwachen 6,5 Prozent hängen. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren sogar nur 5,6 Prozent drin. Eher mäßig verlief derweil am Vorabend der Staffelauftakt von "Hubert und Staller": 2,26 Millionen Menschen sahen sich die erste Folge der neuen Staffel an, das entsprach 9,7 Prozent Marktanteil. Damit lag die Serie ungefähr auf dem Niveau der vergangenen Jahre.

