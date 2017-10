Wallraff fällt zum Geburtstag auf neues Quoten-Tief

© RTL

Obwohl sich "Wer wird Millionär?" zum Start in den Abend gut schlug, musste das "Team Wallraff" anschließend ein neues Tief hinnehmen - ausgerechnet zum Geburtstag des Altmeisters. Beim Gesamtpublikum dominierte das ZDF mit "Tod im Internat".



10.10.2017 - 08:55 Uhr von Alexander Krei 10.10.2017 - 08:55 Uhr

Erst vor wenigen Tagen feierte Günter Wallraff seinen 75. Geburtstag. Anlässlich dessen hat RTL dem Enthüllungsjournalisten am Montag fast den ganzen Abend gewidmet. Das Publikum machte Wallraff aus Quotensicht allerdings kein Geschenk - im Gegenteil: Seine Reportage-Reihe "Team Wallraff - Reporter undercover" fiel um 21:15 Uhr mit einem Marktanteil von 11,7 Prozent auf ein neues Tief. Insgesamt schalteten 2,66 Millionen Zuschauer bei der neuen Folge ein. Dabei hatte sich "Wer wird Millionär?" zuvor mit 13,0 Prozent Marktanteil sowie 4,34 Millionen Zuschauern noch deutlich besser geschlagen.

Für die Geburtstags-Dokumentation "Wallraff war hier" interessierten sich im weiteren Verlauf des Abends noch 1,79 Millionen Zuschauer. Immerhin zog der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf 12,3 Prozent leicht an. Mit der Marktführerschaft hatte RTL am Montagabend bei Jung und Alt über weite Strecken hinweg aber nichts zu tun. Während in der Zielgruppe die Sitcoms von ProSieben dominierten, setzte sich beim Gesamtpublikum der erste Teil des Krimis "Tod im Internat" an die Spitze. 5,72 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 18,6 Prozent machten den ZDF-Film zur meistgesehenen Sendung des Tages.

Ganz nebenbei punktete der Krimi auch bei den 14- bis 49-Jährigen, wo sich der Marktanteil auf überzeugende 10,0 Prozent belief. Damit lag das ZDF deutlich vor den US-Krimis, die Sat.1 am Montag ausstrahlte. Im Ersten brachte es ein neuer "Markencheck" unterdessen auf gute 9,1 Prozent Marktanteil - das dürfte ein wenig darüber hinwegtrösten, dass man beim Gesamtpublikum mit 2,86 Millionen Zuschauern deutlich hinter dem öffentlich-rechtlichen Konkurrenten landete. "Hart aber fair" steigerte sich anschließend auf 3,07 Millionen Zuschauer, tat sich bei den Jüngeren aber ein ganzes Stück schwerer als der "Markencheck". Unterm Strich lag der Marktanteil hier bei 6,2 Prozent.

Am Vorabend gab's dagegen für Kai Pflaume und sein Quiz "Wer weiß denn sowas?" einen neuen Staffel-Rekord - erstmals verzeichnete die Sendung in der laufenden Staffel mehr als drei Millionen Zuschauer. Genommen waren 3,01 Millionen dabei, die für starke 16,5 Prozent Marktanteil sorgten. Das "Großstadtrevier" meldete sich zudem direkt danach ebenfalls erfolgreich zurück und kam noch auf 2,68 Millionen Zuschauer. Beachtlich: Auch bei den 14- bis 49-Jährigen wussten die beiden Vorabend-Formate mit Werten von 10,1 und 9,9 Prozent zu überzeugen.

