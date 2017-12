ARD: "Verstehen Sie Spaß?" gut, Biathlon noch besser

© ARD

"Ein Herz für Kinder" schlug sich im ZDF zwar solide, musste den Primetime-Sieg aber "Verstehen Sie Spaß?" im Ersten überlassen. Noch erfolgreicher war die ARD aber tagsüber mit seinen Wintersport-Übertragungen. Insbesondere Biathlon überzeugte.



10.12.2017 - 09:17 Uhr von Marcel Pohlig

Die Spendengala "Ein Herz für Kinder" konnte im Vergleich zum Vorjahr einige Zuschauer hinzugewinnen. 3,52 Millionen Zuschauer sahen die von Johannes B. Kerner moderierte Gala des Axel Springer Verlags im ZDF; 120.000 mehr als noch vor einem Jahr. Der Marktanteil stieg dadurch ebenfalls leicht auf 12,6 Prozent an. Und trotz des leichten Plus bleibt festzuhalten: Noch vor zwei Jahren schalteten knapp über vier Millionen Zuschauer ein.

Den Primetime-Sieg mussten die Mainzer so diesmal auch den Kollegen der ARD überlassen. Dort lief "Verstehen Sie Spaß?" zwar nicht ganz so stark wie gewohnt, war mit 3,98 Millionen Zuschauern aber dennoch sehr gefragt. Guido Cantz sicherte dem Ersten damit einen guten Marktanteil von 14,3 Prozent. Anders als das ZDF überzeugte Das Erste auch beim jüngeren Publikum. "Verstehen Sie Spaß?" wurde im Schnitt von einer Million Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren gesehen, womit die Show einen schönen Marktanteil von elfeinhalb Prozent erreichte. Im ZDF sahen sich unterdessen nur 480.000 Zuschauer in der jüngeren Altersgruppe "Ein Herz für Kinder" an. Mehr als fünfeinhalb Prozent waren damit nicht zu holen.

Richtig stark war Das Erste am Samstag aber vor allem mit seinem Sportprogramm. Die "Sportschau" erreichte am Vorabend 5,47 Millionen Fußballfans und damit einen stolzen Marktanteil von 23,3 Prozent. Auch mit dem Wintersport trumpfte Das Erste auf, insbesondere mit den Biathlon-Übertragungen. Am Mittag sahen 3,53 Millionen Zuschauer die Verfolgung der Herren, womit Das Erste einen hervorragenden Marktanteil von 31,3 Prozent einfuhr. Auch in der jüngeren Zielgruppe überzeugte die Übertragung mit 600.000 Zuschauern und sehr guten 17,7 Prozent. Bei den Damen sahen am Nachmittag dann sogar 3,94 Millionen Zuschauer zu, womit Das Erste sehr tolle 26,9 Prozent erreichte. In der Zielgruppe schalteten 610.000 Zuschauer ein, was schönen 13,7 Prozent entspricht.

Auch zwischen beiden Biathlon-Übertragungen punktete Das Erste mit dem Wintersport-Programm. Den Riesenslalom der Herren sahen 2,83 Millionen Zuschauer, was tollen 23,8 Prozent entspricht. 2,38 Millionen Zuschauer blieben danach auch für den Eiskunstlauf-Grand-Prix dran. Beim Bob-Weltcup der Herren schalteten 2,41 Millionen Zuschauer ein und 2,34 Millionen Zuschauer sahen den Freestyle-Weltcup an der Halfpipe (18,0 Prozent). Im weiteren Verlauf des Tages sahen nach den Biathlon-Damen noch 2,56 Millionen Zuschauer den Bob-Weltcup der Herren und 2,57 Millionen Zuschauer das Teamspringen, das auch den Abschluss des Wintersporttages bildete und dann noch einmal 2,82 Millionen Zuschauer und 16,0 Prozent erzielte.

