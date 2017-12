Sat.1 und Vox punkten am Samstag mit Weihnachtsfilmen

© Sat.1

Während "Galileo Big Pictures" bei ProSieben ernüchternd lief, zeigte sich: Zwei Wochen vor der Bescherung zahlt es sich aus, auf Weihnachtsfilme zu setzen. Sat.1 und Vox wussten mit entsprechenden Filmen zu punkten. Auch für One und Sat.1 Gold lief's gut.



Bei Sat.1 herrscht bereits Weihnachtsstimmung un dem Publikum gefällt's: "Disney’s Eine Weihnachtsgeschichte" überzeugte am Samstagabend im Schnitt 1,90 Millionen Zuschauer, was insgesamt einen Marktanteil von sechseinhalb Prozent entspricht. Besonders gut lief es für den Spielfilm dabei in der Zielgruppe. 1,02 Millionen Zuschauer entschieden sich für "Disney's Eine Weihnachtsgeschichte", womit Sat.1 einen guten Marktanteil von 11,4 Prozent erreichte. Auch "Die Familie Stone – Verloben verboten" punktete anschließend noch mit 710.000 Zuschauern in der Zielgruppe und 9,7 Prozent.

Sat.1 war damit am Samstagabend erfolgreicher als ProSieben, das mit einer neuen Ausgabe "Galileo Big Pictures" zum Thema "Berühmt & berüchtigt" insgesamt nur 1,11 Millionen Zuschauer erreichte. In der Zielgruppe bewegte sich Aiman Abdallah auf dem Niveau der bislang schwächsten Ausgabe, die im April lief. 740.000 Zuschauer schalteten im Durchschnitt ein. Mehr als 8,6 Prozent waren für ProSieben damit nicht zu holen. Immerhin: Eine ältere Ausgabe von "Galileo Big Pictures" steigerte sich im Anschluss auf solide zehneinhalb Prozent.

Mehr Erfolg hatte in der Primetime Vox – und auch hier zahlte es sich wie bei Sat.1 aus, auf das Thema Weihnachten zu setzen. "Verrückte Weihnachten" wurde im Schnitt von 880.000 Zuschauern gesehen, womit Vox einen schönen Marktanteil von 9,9 Prozent erreichte. Insgesamt schalteten 1,53 Millionen Zuschauer ein. Während "Der Hundeprofi unterwegs" am Vorabend ebenfalls überzeugte und insgesamt 1,51 Millionen Zuschauer beziehungsweise 8,6 Prozent in der Zielgruppe erreichte, lief es am späten Abend dafür gar nicht gut. "Medical Detectives" erwies sich als kein passendes Anschlussprogramm an "Verrückte Weihnachten" und ließ den Marktanteil mit 320.000 Zuschauern in der Zielgruppe auf 3,7 Prozent purzeln. Auch eine zweite Folge kam nicht über diesen miesen Marktanteil hinaus.

Mehr als zufrieden sein darf man unterdessen auch bei One, das "Sherlock" aus dem Regal holte und damit 370.000 Zuschauer zur besten Sendezeit unterhielt. Insgesamt erreichte One damit gute 1,2 Prozent. In der jüngeren Zielgruppe waren mit 140.000 Zuschauern sogar 1,6 Prozent drin. Vor allem beim Gesamtpublikum überzeugte unterdessen auch Sat.1 Gold. "Die Wanderhure" unterhielt zur besten Sendezeit 370.000 Zuschauer und fuhr damit 1,3 Prozent ein, "Die Rache der Wanderhure" holte mit 340.000 Zuschauern im Anschluss sogar tolle 2,1 Prozent. In der klassischen Zielgruppe liefen beide Filme mit 1,1 und 1,0 Prozent allerdings nicht ganz so stark, schlugen sich aber immerhin wacker.

