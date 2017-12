José Carreras verliert junge Zuschauer, Sport1 stark

© Sat.1 Gold / API / Michael Tinnenfeld

Die nun schon zum vierten Mal bei Sat.1 Gold ausgestrahlte "José Carreras Gala" hat für gute Quoten gesorgt, im Vergleich zum Vorjahr ging es aber bergab - vor allem bei den Jüngeren. Bei Sport1 startete unterdessen die Darts-WM so gut wie noch nie.



15.12.2017 - 09:48 Uhr von Timo Niemeier 15.12.2017 - 09:48 Uhr

Etwas mehr als drei Millionen Euro sind bei der diesjährigen "José Carreras Gala" zusammengekommen, Gastgeber José Carreras sammelte bereits zum 23. Mal Geld von den Zuschauern für den Kampf gegen Leukämie. Früher lief die Show im Ersten, seit einigen Jahren strahlt sie nun schon Sat.1 Gold aus. In diesem Jahr war das Interesse nicht ganz so hoch wie noch 2016 - doch beim Sender kann man trotzdem zufrieden sein.

380.000 Zuschauer schalteten ein, das waren zwar 80.000 weniger als noch vor einem Jahr, mit einem Marktanteil von 1,6 Prozent lief es aber dennoch sehr ordentlich. Vor allem beim jungen Publikum musste die "José Carreras Gala" in diesem Jahr deutlich kleinere Brötchen backen: Mit nur 50.000 Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren waren nur 0,7 Prozent Marktanteil drin. 2016 wurden hier noch 1,9 Prozent gemessen. Ein Roland-Kaiser-Konzert steigerte den Marktanteil im Anschluss immerhin noch auf 1,2 Prozent, insgesamt sah es mit 160.000 Zuschauern und 1,5 Prozent solide aus.

Sat.1 Gold lag mit der Gala am Donnerstag zudem vor vielen anderen kleineren Sendern. Bei Nitro wollten etwa nur 110.000 Menschen Internet-Clips sehen, die Sendungen "Motorheads" und "Crazy Wheels" waren dementsprechend nur zu 0,5 Prozent Marktanteil in der jungen Zielgruppe gut. Für zwei Folgen "Galileo 360°" sah es mit 160.000 und 230.000 Zuschauern bei ProSieben Maxx zwar besser aus, José Carreras versammelte in Sat.1 Gold aber dennoch deutlich mehr Menschen vor den TV-Geräten. Beim jungen Publikum lag ProSieben Maxx mit 1,0 und 1,5 Prozent aber vor Sat.1 Gold. "SmackDown" steigerte sich ab 22:15 Uhr auf 240.000 Zuschauer und 1,9 Prozent.

Richtig gut lief bei Sport1 unterdessen der Start in die Darts-WM: 450.000 Menschen sahen sich die fast dreistündige Auftakt-Übertragung ab 20 Uhr an, in der Spitze waren laut Sport1 sogar bis zu 700.000 mit dabei. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei sehr guten 3,1 Prozent, insgesamt wurden 1,8 Prozent gemessen. Das war der beste Start der Darts-WM aller Zeiten. Die im Vorfeld gezeigte Doku "Road to Ally Pally" sahen 310.000 Menschen, auch das entsprach weit überdurchschnittlichen 2,6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

