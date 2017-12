Sport1 mit Darts vor Vox, "Pitch Perfect" punktet bei RTL II

© Sport1

Die US-Serien bei Vox kommen nach wie vor nicht aus dem Quark – was zur Folge hat, dass sich die Kölner nun auch hinter Sport1 einordnen müssen, das dank der Darts-WM bärenstark war. Auch bei RTL II darf man sich freuen.



16.12.2017 - 10:28 Uhr von Marcel Pohlig 16.12.2017 - 10:28 Uhr

Mit seinen Darts-Übertragungen spielt Sport1 immer wieder auch weiter vorne mit. So war es auch an diesem Freitag, als die 1. Runde der Darts-WM 2018 im Schnitt von 580.000 Zuschauern gesehen wurde und damit insgesamt bereits schöne 2,2 Prozent erreicht wurden. Laut Sport1 sahen in der Spitze rund eine Million zu. Besonders gut lief es bei den 14- bis 49-jährigen Männern, wo 270.000 Zuschauer einschalteten und 7,1 Prozent erreicht wurden. Auch in der klassischen Zielgruppe lief es für den Sportsender mit 380.000 Zuschauern und 4,7 Prozent prächtig.

Die rund vierstündige Übertragung war in der Zielgruppe damit sogar gefragter als die Serien bei Vox, die für den Sender ein hoffnungsloser Fall geworden sind. "Law & Order: Special Victims Unit" brachte es zum Start in den Abend auf 380.000 bis 430.000 Zuschauer und Marktanteile von 4,3 und 4,7 Prozent, während "Chicago P.D." danach gar auf nur 280.000 Zuschauer und 3,4 Prozent rutschte. Die zweite Folge sahen danach nur noch 330.000 Zuschauer, womit Vox miese 3,3 Prozent markierte. Insgesamt sahen 640.000 Zuschauer die erste und 540.000 Zuschauer die zweite Folge. "Law & Order: SVU" schalteten zuvor 860.000 beziehungsweise 970.000 Zuschauer ein.

Richtig gut verlief der Abend unterdessen für RTL II. Dort überzeugte der Spielfilm "Pitch Perfect" 790.000 Zuschauer in der Zielgruppe, womit die Grünwalder einen tollen Marktanteil von genau neun Prozent erzielten. Insgesamt schalteten 1,09 Millionen Menschen ein. "Walk the Line" musste anschließend zwar Abstriche hinnehmen, schlug sich mit 390.000 Zuschauern und 6,6 Prozent allerdings dennoch gut. ProSieben legte im Gegensatz dazu am späten Abend bei "Tracers" mit 520.000 Zuschauern in der Zielgruppe auf 9,8 Prozent zu, nachdem es in der Primetime mit 760.000 Zuschauern und 8,9 Prozent für "Karate Kid" noch ausbaufähig lief. Insgesamt schalteten hier zur besten Sendezeit 1,30 Millionen Zuschauer ein.

Der Disney Channel punktete unterdessen mit dem Klassiker "Schneewittchen und die sieben Zwerge". 460.000 Zuschauer schalteten insgesamt zur besten Sendezeit ein. In der Zielgruppe waren es 210.000 Zuschauer und gute 2,3 Prozent. Noch besser lief es für "Santa Claus und der Zauberkristall" bei Super RTL. Der Film wurde dort von insgesamt 760.000 Zuschauern gesehen. In der Zielgruppe unterhielten die Kölner 310.000 Zuschauer und erreichten damit 3,4 Prozent. "Santa Claus" wollten im Anschluss dann aber schon nur noch 150.000 Zuschauer in der Zielgruppe sehen, wodurch der Marktanteil auf 1,9 Prozent sank.

In einer anderen Liga spielte derweil ZDFneo, das mi "Lewis" zur besten Sendezeit 1,38 Millionen Zuschauer und tolle viereinhalb Prozent erreichte. Eine zweite Folge des britischen Krimis brachte es noch auf 960.000 Zuschauer und 3,8 Prozent. Bärenstark war das zweite Zweite unterdessen am Vorabend. Nachdem eine reguläre Folge von "Bares für Rares" bereits 1,03 Millionen Zuschauer unterhielt, steigerten sich die "Lieblingsstücke" der Trödelshow anschließend gar auf hervorragende 1,67 Millionen und 6,3 Prozent. Auch bei den Jüngeren lief es für Horst Lichter mit zunächst 150.000 Zuschauern und zweieinhalb Prozent und dann 290.000 Zuschauern und 3,9 Prozent sehr gut.

