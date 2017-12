ZDF-Wiederholung besiegt Jauch, James Bond dreht auf

© ZDF

Starker Wochenstart fürs ZDF: Der Sender konnte nicht nur mit seinem Weihnachts-Aufguss "Tief durchatmen, die Familie kommt" überzeugen, sondern auch mit James Bond. Ein alter 007-Streifen holte auch beim jungen Publikum die Marktführerschaft.



19.12.2017 - 09:23 Uhr von Alexander Krei 19.12.2017 - 09:23 Uhr

Bevor das ZDF im Januar "Spectre" zeigen wird, wiederholt der Sender zunächst noch einige alte Bond-Streifen am späten Abend - und fährt damit schon seit einigen Wochen prächtig. Am Montag wusste nun "James Bond 007: Stirb an einem anderen Tag" auf ganzer Linie zu überzeugen. 2,75 Millionen Zuschauer schalteten um 22:15 Uhr ein und sorgten somit schon beim Gesamtpublikum für einen starken Marktanteil von 15,3 Prozent.

Besonders beachtlich: Auch beim jungen Publikum schwang sich das ZDF zu diesem Zeitpunkt zum Marktführer auf. 800.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren entschieden sich für den Agententhriller mit Pierce Brosnan, sodass der Marktanteil auf starke 13,7 Prozent anzog und bei gut dem Doppelten des Senderschnitts lag. Auch in den vergangenen beiden Wochen hatte es bereits für zweistellige Werte gereicht.

Erfolgreich verlief für das ZDF aber auch schon der Start in den Abend: Hier verbuchte die Weihnachtskomödie "Tief durchatmen, die Familie kommt" sehr gute 9,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt fuhr der Film mit 5,90 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 18,4 Prozent den Tagessieg ein - und das, obwohl es sich hierbei bloß um eine Wiederholung handelte. Größter Verfolger war das Weihnachtsspecial von "Wer wird Millionär?", das 4,60 Millionen Zuschauer bei RTL vor den Fernseher lockte und auf 14,7 Prozent Marktanteil kam.

Das Erste setzte derweil auf den "Lebensmittel-Check mit Tim Mälzer" und erreichte 2,78 Millionen Zuschauer, "Hart aber fair" wollten danach 2,66 Millionen sehen. Mehr Menschen verzeichnete der Sender übrigens am Vorabend, wo "Wer weiß denn sowas?" auf 3,68 Millionen Zuschauer sowie tolle 17,5 Prozent Marktanteil kam. Das Quiz bewegte sich somit auf Augenhöhe mit der "SOKO München" im ZDF.

