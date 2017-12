"Tagesschau" erreicht so viele Zuschauer wie noch nie

© NDR

Die 20-Uhr-Ausgabe der "Tagesschau" erreichte in diesem Jahr allabendlich im Ersten und den Parallel-Ausstrahlungen in den Dritten, Phoenix und 3sat im Schnitt über zehn Millionen Zuschauer. Besonders bei den Unter-30-Jährigen ging's nach oben.



21.12.2017 - 11:33 Uhr von Uwe Mantel 21.12.2017 - 11:33 Uhr

Am 26. Dezember feiert die "Tagesschau" bereits ihren 65. Geburtstag - und ist in ihrem hohen Alter offenbar gefragt wie nie. Nach vorläufigen Zahlen, für die der Zeitraum bis zum 20. Dezember berücksichtigt wurde, erreichte die "Tagesschau" um 20 Uhr in diesem Jahr allabendlich im Schnitt 10,19 Millionen Zuschauer und damit einen neuen Bestwert. Nur rund die Hälfte der Zuschauer sehen dabei im Ersten zu, die andere Hälfte kommt über parallele Ausstrahlungen in den Dritten, bei Phoenix und 3sat hinzu. Seit Frühjahr 2016 ist die "Tagesschau" auch im BR Fernsehen zu sehen, 2017 war also das erste Jahr, in dem sich das voll ausgewirkt hat.

360.000 "Tagesschau"-Zuschauer kamen im Vergleich zum Vorjahr hinzu. Besonders stolz ist man darauf, dass es insbesondere in der jungen Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen nach oben ging. Hier erreicht die "Tagesschau" nun 330.000 Zuschauer und ist damit auch hier die meistgesehene Nachrichtensendung. RTL II und ProSieben kommen auf jeweils 210.000 junge Zuschauer - haben aber auch nicht den Vorteil der Ausstrahlung auf so vielen Sendern. Da die "ProSieben Newstime" bereits gegen 18 Uhr läuft, ist hier der Marktanteil bei den 14- bis 29-Jährigen mit im Schnitt 15,6 Prozent auch leicht höher als bei der "Tagesschau", die 14,9 Prozent in der jungen Altersgruppe erreicht.

Die weitere Hitliste beim Gesamtpublikum sieht übrigens so aus: Die 19-Uhr-Ausgabe von "heute" erreichte inklusive der Ausstrahlung bei 3sat in diesem Jahr im Schnitt 3,96 Millionen Zuschauer - minimal weniger als im Vorjahr, "RTL aktuell" kam auf stabile 3,06 Millionen Zuseher. Sat.1 erreicht mit seinen Nachrichten 1,43 Millionen Zuschauer, ProSieben 680.000, RTL II 650.000.

NDR-Intendant Lutz Marmor: "Das ist ein schönes Geburtstagsgeschenk für Deutschlands Fernseh-Nachrichtensendung Nummer 1. Immer mehr Menschen schätzen die Tagesschau als wichtigen Kompass in unserer komplizierten Welt. Besonders erfreulich ist, dass auch junge Leute vermehrt die klassische 20-Uhr-Tagesschau nutzen. Seriöse Nachrichten haben Konjunktur." Kai Gniffke, der als Erster Chefredakteur von ARD-aktuell für die "Tagesschau" zuständig ist, ergänzt: "Gerade in Zeiten, in denen gesellschaftliche Fliehkräfte stärker werden, bekommt ein 'Lagerfeuer' wie die Tagesschau immer größere Bedeutung. In der Flut der Informationsangebote suchen die Menschen offenbar verstärkt nach einer vertrauenswürdigen Marke, die unabhängig informiert und niemandem eine Meinung vorschreibt."

