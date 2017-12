"Kevin – Allein zu Haus" beschert Sat.1 den Tagessieg

© Sat.1

Bald drei Jahrzehnte ist es her, dass Macaulay Culkin als Kevin erstmals "Allein zu Haus" war. Der zum Weihnachtskult gereifte Film überzeugte nun erneut weit über drei Millionen Zuschauer. Freuen darf man sich dank der "Eiskönigin" aber auch bei RTL.



24.12.2017 - 08:47 Uhr von Marcel Pohlig 24.12.2017 - 08:47 Uhr

Zu wohl kaum einer anderen Zeit sind Klassiker im Fernsehen so gefragt wie zur Weihnacht. Nachdem am Freitag bereits die Kultfilme "Der kleine Lord" und "Schöne Bescherung" überzeugten, kann sich nun auch Sat.1 freuen. "Kevin – Allein zu Haus" unterhielt am Samstagabend zur besten Sendezeit 2,05 Millionen Zuschauer – wohlgemerkt alleine in der Zielgruppe. Ausgezeichnete 18,8 Prozent fuhr Sat.1 ein und darf sich auch über den Zielgruppensieg freuen.

"Kevin – Allein zu Haus" war aber natürlich längst nicht nur in der Zielgruppe gefragt; auch insgesamt trumpfte Sat.1 mit dem Spielfilm auf. 3,68 Millionen Zuschauer schalteten insgesamt ein, mehr als eine halbe Million mehr als noch im vergangenen Jahr. Fr Sat.1 bedeutete das ein starker Marktanteil von 11,1 Prozent. Und auch danach war Sat.1 noch erfolgreich in der Spur: "Harry Potter und der Stein der Weisen" unterhielt insgesamt noch 1,32 Millionen Zuschauer am späten Abend. In der Zielgruppe blieben 920.000 Zuschauer für den Zauberlehrling dran, womit Sat.1 tolle 13,2 Prozent erreichte.

Von solchen Werten war ProSieben am Samstagabend weiter entfernt. "Galileo Big Pictures" tat sich erneut schwer und erreichte mit den "Bildern des Jahres 2017" gerade einmal 840.000 Zuschauer in der Zielgruppe. Mehr als achteinhalb Prozent waren damit nicht zu holen, auch insgesamt hätte es mit 1,32 Millionen Zuschauern besser laufen können. Immerhin steigerte sich eine ältere Ausgabe der Rankingshow ab Mitternacht aber noch auf 10,1 Prozent.

Richtig gut verlief der Abend unterdessen für RTL, das zur besten Sendezeit auf den Disney-Film "Die Eiskönigin – Völlig unverfroren" setzte und damit insgesamt 2,79 Millionen Zuschauer erreichte. In der Zielgruppe schalteten 1,63 Millionen Zuschauer ein, was schönen 15,0 Prozent entspricht. Mit dem Kurzfilm "Olaf taut auf" steigerte sich RTL im Anschluss dann sogar noch auf 1,67 Millionen Zuschauer und 15,8 Prozent, ehe "Die Eiskönigin: Party-Fieber" gar 1,72 Millionen Zuschauer und sehr tolle 17,4 Prozent erreichte. Für "Ice Age – Eine coole Bescherung" blieben anschließend insgesamt 2,31 Millionen Zuschauer beziehungsweise 1,25 Millionen in der Zielgruppe dran. RTL erreichte damit 13,6 Prozent. Die Bühnenshow von Otto Waalkes tat sich am späten Abend mit nur 800.000 Zuschauern in der Zielgruppe und 12,4 Prozent dann schon wieder schwerer.

