"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" holt den Tagessieg

Die erfolgreichste Sendung des Tages lief an Heiligabend bereits am Mittag: "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" unterhielt über drei Millionen Zuschauer und überzeugte auch bei den Jüngeren. Auch für andere Klassiker im Tagesprogramm sah es gut aus.



25.12.2017 - 08:43 Uhr von Marcel Pohlig 25.12.2017 - 08:43 Uhr

Es waren vor allem die Feiertagsklassiker, die an Heiligabend ein größeres Publikum fanden. Die erfolgreichste Sendung lief am Tag mit der geringsten Fernsehnutzung dabei bereits am Mittag. "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" wurde im Ersten von 3,13 Millionen Zuschauern gesehen und sicherte sich damit den Tagessieg. Starke 21,0 Prozent markierte der Film. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war "Aschenbrödel" sogar noch stärker und erreichte mit 1,29 Millionen Zuschauern einen hervorragenden Marktanteil von 22,4 Prozent.

Auch "Sissi" durfte zur Weihnacht natürlich nicht fehlen und unterhielt im Anschluss noch 2,67 Millionen Zuschauer, womit Das Erste einen schönen Marktanteil von 15,7 Prozent erzielte. Auch hier schalteten vergleichsweise viele Junge ein: 830.000 Zuschauer verbrachten den Marktanteil mit "Sissi", die damit einen guten Wert von genau dreizehn Prozent markierte. Beim ZDF war es unterdessen vor allem Michel, der überzeugte. "Michel in der Suppenschüssel" schalteten am Nachmittag parallel zu "Sissi" im Ersten 2,46 Millionen Zuschauer ein, womit das ZDF einen Marktanteil von 14,5 Prozent erreichte. Bei den Jüngeren schalteten 1,06 Millionen Zuschauer ein, womit 16,5 Prozent erreicht wurden. "Pippi in Taka-Tuka-Land" wurde zuvor von insgesamt einer Million Zuschauer gesehen, "Rübezahls Schatz" im Anschluss an "Michel" von 1,60 Millionen Zuschauern.

In der Primetime reichte dann schon ein vergleichsweise kleineres Publikum, um weit vorne mitzuspielen – die ein oder andere Familie hat den Fernseher bei der Bescherung schließlich doch ausgeschaltet gelassen. Am erfolgreichsten waren insgesamt aber auch hier die Öffentlich-Rechtlichen: 2,92 Millionen Zuschauer verbrachten den Abend mit der "Feuerzangenbowle" im Ersten, das damit 14,4 Prozent erreichte und auch bei den Jungen an der Zweistelligkeit kratzte und 2,67 Millionen Zuschauer verbrachten "Heiligabend mit Carmen Nebel" im ZDF, das damit 12,8 Prozent erzielte. Hier fehlten allerdings die Jüngeren Zuschauer: Nur 290.000 Zuschauer schalteten in der Zielgruppe ein, was 4,1 Prozent entspricht.

