Schon wieder neuer Rekord für "Wer weiß denn sowas?"

"Wer weiß denn sowas?" jagt von einem Bestwert zum nächsten und stellte den erst am Mittwoch erreichten Rekord am Freitagabend gleich doppelt ein. "Die Puppenspieler" mussten derweil Verluste hinnehmen, sicherten sich aber dennoch den Primetime-Sieg.



30.12.2017 - 09:05 Uhr von Marcel Pohlig 30.12.2017 - 09:05 Uhr

Wussten Sie eigentlich, dass ... "Wer weiß denn sowas?" im Ersten derzeit von einem Rekord zum nächsten jagt und langsam die 4-Millionen-Marke ins Visier nimmt? Erst am Mittwoch wurde mit 3,80 Millionen Zuschauern ein neuer Bestwert aufgestellt, der nun schon wieder gefallen ist. 3,82 Millionen Zuschauer schalteten am Freitag die erste Ausgabe der Quizshow ein. Mit der zweiten Ausgabe, mit der Das Erste seit einigen Wochen den Problemsendeplatz um 19:00 Uhr füllt, steigerte sich gar noch ganz knapp auf sehr gute 3,83 Millionen Zuschauer. Kai Pflaume und Co. erreichten am Freitag sehr gute Marktanteile von 17,3 und 15,5 Prozent.

Zufrieden sein darf man beim Ersten allerdings nicht nur mit seiner Quizschiene am Vorabend, sondern auch mit dem Abschneiden in der Primetime. "Die Puppenspieler" verlor im Vergleich zum ersten Teil zwar einige Zuschauer, schlug sich mit 4,55 Millionen allerdings dennoch gut und erzielte 14,8 Prozent. Nur die "Tagesschau" hatte mit alleine 5,52 Millionen Zuschauern im Ersten am Freitag noch mehr Zuschauer. Bei den Jüngeren tat sich "Die Puppenspieler" mit 610.000 Zuschauern und 6,7 Prozent allerdings schon deutlich schwerer. Hier lief es für "Wer weiß denn sowas?" mit zunächst 450.000 und dann 580.000 Zuschauern und Marktanteilen von 7,9 und 8,9 Prozent zumindest etwas besser.

Auch zwischen den Jahren verzichtete das ZDF derweil nicht auf seine Krimis und schlug sich damit gut. "Der Kriminalist" unterhielt zum Start in die Primetime 4,28 Millionen Zuschauer und markierte damit 13,9 Prozent. Die "SOKO Leipzig" steigerte sich anschließend dann auf 4,52 Millionen Zuschauer und gute 16,2 Prozent. Mit 770.000 Zuschauern und 8,9 Prozent lief es für die "SOKO Leipzig" auch bei den Jüngeren gut, während "Der Kriminalist" zum Start in den Abend zwei Prozentpunkte weniger erzielte.

Das Erste überzeugte unterdessen auch tagsüber mit den Wintersport-Übertragungen. Allen voran die Qualifikation der Vierschanzentournee überzeugte am Nachmittag mit 3,68 Millionen Zuschauern und sehr starken 20,7 Prozent. Bei den Jüngeren lief es mit 420.000 Zuschauern und 9,2 Prozent ebenfalls sehr ordentlich. Die Alpine Kombination der Herren im Ski-Weltcup sahen zuvor 1,69 Millionen Zuschauer, den Slalom der Damen am Nachmittag 1,28 Millionen Zuschauer.

