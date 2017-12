"Ein starkes Team" landet am Samstag knapp vor Pflaume

© ZDF

"Wer weiß denn sowas" stellte nun auch in der XXL-Variante einen neuen Bestwert auf – musste sich im Tagesranking aber dennoch knapp dem ZDF-Krimi geschlagen geben. Bereits am Nachmittag überzeugte das Auftaktspringen der Vierschanzentournee.



31.12.2017 - 08:53 Uhr von Marcel Pohlig 31.12.2017 - 08:53 Uhr

Das ZDF sicherte sich einen Tag vor Silvester noch einmal den Tagessieg. "Ein starkes Team" unterhielt im Schnitt 7,13 Millionen Zuschauer, womit die Mainzer sehr starke 21,8 Prozent erreichten – und auch vor "Wer weiß denn sowas XXL" landeten, das sich bei deutlich längerer Laufzeit im Ersten mit 6,67 Millionen Zuschauern ebenfalls fabelhaft schlug. Das Erste erreichte sehr starke 21,7 Prozent mit der mehr als dreistündigen Show.

Für "Wer weiß denn sowas", das am Vorabend bereits von einem Rekord zum nächsten jagt, war es übrigens der mit Abstand beste Wert in der Primetime. Als Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton zuletzt im August in der Primetime im Einsatz waren, erreichte die XXL-Ausgabe der Quizshow noch 5,53 Millionen Zuschauer. Der bisherige Rekord wurde also um über eine Million Zuschauer übertroffen. Bei den Jüngeren gab es für "Wer weiß denn sowas" sogar einen neuen Bestwert von 1,34 Millionen Zuschauern. Der Marktanteil fiel mit 14,0 Prozent hervorragend aus, lag aber sogar noch unter dem Wert aus dem Sommer. Für den Zielgruppensieg reichte es dennoch. "Ein starkes Team" unterhielt in der jüngeren Altersgruppe 1,06 Millionen Zuschauer und erzielte damit gute 10,8 Prozent.

Im Ersten lief es unterdessen auch für die Vierschanzentournee prächtig. Das Auftaktspringen wollten am Nachmittag im Schnitt 5,67 Millionen Zuschauer sehen, was ausgezeichneten 28,8 Prozent entspricht. Nach einer "Tagesschau" steigerte sich die Übertragung am Vorabend gar auf 6,21 Millionen Zuschauer. Auch bei den Jüngeren war der Auftakt der Vierschanzentournee mit 910.000 Zuschauern und 16,9 Prozent vor den Nachrichten und 1,01 Millionen Zuschauern und 15,6 Prozent nach der "Tagesschau" äußerst beliebt. Über Eurosport 1 kamen übrigens nochmals 470.000 Zuschauer hinzu. Der Sportsender erzielte mit der Übertragung aus Oberstdorf insgesamt tolle 2,3 Prozent. In der Zielgruppe sahen den Auftakt 100.000 Zuschauer lieber bei Eurosport 1, das damit gute 1,8 Prozent erreichte.

Teilen