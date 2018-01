"Tatort" vor "Traumschiff", aber ZDF dominiert trotzdem

© ZDF/Dirk Bartling

Auch wenn der "Tatort" über die letzte "Traumschiff"-Folge mit Heide Keller siegte, war dem ZDF die Marktführerschaft am ersten Tag des neuen Jahres nicht zu nehmen. Neujahrskonzert, Vierschanzentournee und "Terra X" räumten tagsüber ab.



02.01.2018 - 08:54 Uhr von Alexander Krei 02.01.2018 - 08:54 Uhr

Ein letztes Mal war Heide Keller am Neujahrstag als Chef-Stewardess an Bord des ZDF-"Traumschiffs" zu sehen, doch der Tagessieg blieb der Schauspielerin und dem Rest der Crew diesmal verwehrt. Während sich der "Tatort" mit 7,92 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 21,4 Prozent den ersten Spitzenplatz im Jahr 2018 sicherte, verzeichnete "Das Traumschiff" im Schnitt 6,70 Millionen Zuschauer sowie 18,1 Prozent Marktanteil. Gegenüber dem Vorjahr kamen der Reihe damit mehr als eine halbe Million Zuschauer abhanden, allerdings waren zumindest deutlich mehr Fans dabei als bei der vor wenigen Tagen ausgestrahlten Weihnachts-Folge.

Doch auch wenn das "Traumschiff" letztlich den Tagessieg verpasste, so war das ZDF am 1. Januar völlig ungefährdeter Marktführer beim Gesamtpublikum - mit stolzen 16,7 Prozent Marktanteil setzte sich der Mainzer Sender zum Start ins Jahr locker gegen die Konkurrenz durch, was auch daran lag, dass "Kreuzfahrt im Glück" anschließend noch 5,15 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher hielt, während die neue ARD-Krimireihe "Rebecka Martinsson" trotz des starken Krimi-Vorlaufs nicht über 3,40 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 11,3 Prozent hinauskam. Beim jungen Publikum waren die beiden ZDF-Formate indes mit Werten von 12,6 und 11,1 Prozent ebenfalls beliebt.

Den Grundstein für den Neujahrs-Erfolg legte das ZDF allerdings schon zur Mittagszeit mit dem traditionellen Konzert der Wiener Philharmoniker, das von 3,08 Millionen Zuschauern gesehen wurde und sehr starke 19,3 Prozent Marktanteil verbuchte. Das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee konnte diese Zahlen im Anschluss noch einmal toppen und sich auf 6,69 Millionen Zuschauer steigern - verglichen mit dem Vorjahr entsprach das einem deutlichen Plus, das sich auch in einem hervorragenden Marktanteil von 30,5 Prozent widerspiegelt. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die Live-Übertragung ebenfalls starke 17,8 Prozent Marktanteil.

Und auch am Vorabend stimmten die Quoten: Nachdem die "heute"-Nachrichten von 5,46 Millionen Zuschauern gesehen wurden, hielt "Terra X" noch 5,15 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher und erzielte einen Marktanteil von 16,0 Prozent bei allen sowie 8,9 Prozent bei den Jüngeren.

