"Harte Hunde": Seeger meldet sich mit Bestwert zurück

Zum Start der dritten Staffel erreichte "Harte Hunde" bei Vox so viele Zuschauer wie noch nie. Dafür lief es in der Primetime äußerst dürftig, sodass man hinter RTL II landete. Bei ProSieben Maxx kam der Erfolg erst mit der NFL-Übertragung.



07.01.2018 - 09:44 Uhr von Marcel Pohlig 07.01.2018 - 09:44 Uhr

Mit einem Bestwert meldete sich am Samstag Ralf Seeger bei Vox zurück. "Harte Hunde – Ralf Seeger greift eiN" unterhielt in der Tierschiene am Vorabend 1,60 Millionen Zuschauer; so viele wie bei den vorherigen acht Folgen noch nicht. Vox erreichte damit insgesamt einen Marktanteil von 5,9 Prozent. In der Zielgruppe lief es mit 560.000 Zuschauern und genau acht Prozent auch gut, etwas Luft nach oben besteht aber dennoch. "hundkatzemaus" brachte es zuvor auf insgesamt 1,13 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 7,1 Prozent in der Zielgruppe.

In der Primetime spielten die Kölner dagegen nur eine untergeordnete Rolle. "Madagascar 3: Flucht durch Europa" wollten lediglich 840.000 Zuschauer sehen. Mehr als miese 2,6 Prozent waren insgesamt nicht zu holen. Wirklich besser sah es in der Zielgruppe auch nicht aus. Hier erreichte Vox lediglich 420.000 Zuschauer und blieb bei 4,4 Prozent stecken und landete damit auch hinter RTL II, das mit "Stand by me – Das Geheimnis eines Sommers" immerhin 470.000 Zuschauer und 5,0 Prozent in der Zielgruppe markierte. "Medical Detectives" erreichte bei Vox unterdessen anschließend gar nur noch 320.000 Zuschauer in der Zielgruppe und sorgte für miese 3,4 Prozent, steigerte sich im weiteren Verlauf aber stetig auf zunächst 6,3 und dann 9,3 und nächtens sogar 11,2 Prozent.

ProSieben Maxx konnte derweil zulegen, als am späteren Abend die Football-Crew übernahm. Während mit "Man v. Food Nation" und "Man vs Food" in der Primetime nur maue Werte zwischen 0,9 und 1,1 Prozent drin waren, steigerte sich ProSieben Maxx mit dem ersten Quarter der Tennessee Titans bei den Kansas City Chiefs schon auf 190.000 Zuschauer und 2,1 Prozent. Insgesamt schalteten 260.000 Zuschauer ein. Das zweite Quarter steigerte sich dann schon auf 3,0 Prozent, das dritte legte gar auf 3,5 Prozent zu. Mit dem vierten Quarter wechselte die Übertragung zum großen ProSieben und legte dort auf 340.000 Zuschauer und 9,6 Prozent in der Zielgruppe zu. Insgesamt verfolgte nun eine halbe Million das Spiel. Das erste Quarter der Atlanta Falcons bei den Los Angeles Rams sahen tiefnachts noch insgesamt 370.000 Zuschauer. In der Zielgruppe wurden 10,8 Prozent erreicht.

Weniger gut lief es am Samstagabend unterdessen für den Disney Channel. Mit "101 Dalmatiner – Diesmal sind die Hunde echt" konnte man nicht punkten und erreichte nur 210.000 Zuschauer. Gerade einmal 90.000 Zuschauer schalteten dabei in der Zielgruppe ein, womit nicht mehr als 0,9 Prozent markiert wurden. "Sabrina – Total verhext" unterbot dies mit Marktanteilen zwischen 0,5 und 0,7 Prozent anschließend sogar noch. Super RTL erreichte mit "Jagdfieber 2" zur besten Sendezeit 270.000 Zuschauer in der Zielgruppe (2,8 Prozent) und 490.000 insgesamt. "Upps! Die Pannenshow" hielt dieses Niveau und erreichte anschließend noch Marktanteile von 2,6 und 2,9 Prozent.

