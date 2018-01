Filme, Darts, NFL: ProSieben mit schwarzem Sonntag

© ProSieben

Nachdem ProSieben schon mit einer Film-Premiere einen zweistelligen Marktanteil verpasste, blieb auch die NFL am späten Abend äußerst blass. Tagsüber ging dann auch die Wiederholung der "Promi-Darts-WM" baden. Für Sat.1 sah es hingegen gut aus.



08.01.2018 - 09:16 Uhr von Alexander Krei 08.01.2018 - 09:16 Uhr

ProSieben hat am Sonntag den Nerv seines Publikums nur bedingt getroffen. Mit einem schwachen Tagesmarktanteil von 7,3 Prozent lag der Sender in der Zielgruppe ohne Chance aufs Treppchen nur auf dem vierten Rang. Die Durststrecke begann bereits am Vormittag, als mit der Wiederholung des Spielfilms "Premium Rush" nur ein Marktanteil von 6,7 Prozent eingefahren wurde. Noch schwerer tat sich die "Promi-Darts-WM", deren Aufguss dem Sender über mehr als fünf Stunden hinweg im Schnitt gerade mal 5,7 Prozent einbrachte.

In diesem Umfeld konnten dann auch die "Simpsons" nichts reißen, die mit zwei Folgen am Vorabend nicht über Werte von 7,5 und 6,4 Prozent hinauskamen. Erst "Galileo" nahm Kurs in Richtung Zweistelligkeit, blieb letztlich aber bei 1,41 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 9,7 Prozent in der Zielgruppe hängen. Auch "Daddy's Home - Ein Vater ist zu viel" scheiterte knapp an der Zehn-Prozent-Hürde und kam trotz Erstausstrahlung in der Primetime auf nur 9,8 Prozent bei insgesamt 1,60 Millionen Zuschauern.

Enttäuschend sind zudem die NFL-Quoten am späten Abend: Mit nur 5,8 Prozent Marktanteil startete die Wild-Card-Partie und bewegte sich somit weit unter den Normalwerten von ProSieben. Deutlich besser erging es da schon Sat.1, das um 22:45 Uhr mit dem US-Spielfilm "Die letzte Festung" auf stolze 13,8 Prozent Marktanteil kam und womöglich so manchen Film-Zuschauer von RTL und ProSieben zu sich lockte. Auch RTL II landete am späten Abend mit "Scary Movie" übrigens einen beachtlichen Erfolg und erzielte richtig gute 11,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

Sat.1 schlug sich indes auch schon zu Beginn des Abends wacker und kam mit Harrison Fords "Jäger des verlorenen Schatzes" auf genau zwei Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von zehn Prozent in der Zielgruppe - das sind durchaus zufriedenstellende Zahlen. Die höchsten Quoten verbuchte Sat.1 am Sonntag jedoch überraschend schon am Nachmittag, wo "Harry Potter und der Feuerkelch" mit starken 16,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe überzeugte. Anschließend punktete außerdem das "The Biggest Loser"-Special "Mein neues Leben" mit 11,8 Prozent.

