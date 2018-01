Bond unterliegt Nonnen, aber triumphiert über US-Serien

© ZDF/Francois Duhamel

Die Wiederholung von "James Bond 007 - Skyfall" hat im ZDF mehr als fünf Millionen Zuschauer erreicht - an "Um Himmels Willen" kam der Agent damit zwar nicht vorbei, doch beim jungen Publikum lag er deutlich vor der privaten Konkurrenz.



10.01.2018 - 08:51 Uhr von Alexander Krei 10.01.2018 - 08:51 Uhr

Bevor das ZDF in der kommenden Woche den jüngsten 007-Streifen "Spectre" als Free-TV zeigen wird, gab es Daniel Craig am Dienstagabend noch einmal in "Skyfall" zu sehen. Damit sicherte sich der Mainzer Sender gute Quoten bei Jung und Alt: 5,46 Millionen Zuschauer entschieden sich für den Actionthriller und sorgten für einen starken Gesamt-Marktanteil von 17,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen machte James Bond das ZDF mit 1,62 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 17,0 Prozent zum unangefochtenen Marktführer in der Primetime.

Stärker als 007 war nur "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" - der Dauerbrenner überzeugte am Vorabend bei RTL mit tollen 22,6 Prozent Marktanteil. Ab 20:15 Uhr mussten die Kölner dagegen kleinere Brötchen backen und sich zunächst mit 10,5 Prozent für eine "Bones"-Wiederholung begnügen. Eine weitere Folge erreichte danach sogar nur 9,3 Prozent bei insgesamt 1,98 Millionen Zuschauern. Aber auch ProSieben tat sich schwer: Dort geriet eine neue "Simpsons"-Folge mit lediglich 9,2 Prozent Marktanteil unter die Räder, ehe auch die weiteren Folgen sowie "Family Guy" einstellig blieben.

Keine Chance hatte zudem die Sat.1-Komödie "Volltreffer", die als Wiederholung nur 1,53 Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockte und einen Marktanteil von 4,8 Prozent verbuchte. "Akte 20.18" tat sich direkt danach mit nur 4,8 Prozent noch schwerer und lag sogar klar hinter dem "K1 Magazin", das vom Vorlauf durch "Rosins Restaurants" profitierte und gute 7,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte. Im ZDF schaffte derweil das "heute-journal" im Anschluss an Skyfall" noch starke 13,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt blieben 3,29 Millionen Zuschauer dran.

Beim Gesamtpublikum musste James Bond den Tagessieg derweil den ARD-Serien überlassen, allen voran "Um Himmels Willen". Den Auftakt zur neuen Staffel sahen 5,90 Millionen Zuschauer, die den Marktanteil auf 18,3 Prozent trieben. "In aller Freundschaft" kam danach noch auf 5,58 Millionen Zuschauer. Auch beim jungen Publikum zeigten sich die Dauerbrenner von der 007-Konkurrenz unbeeindruckt: Die Marktanteile der Serien bewegten sich mit 7,8 und 8,1 Prozent im grünen Bereich.

